Fifa divulga data e preço para começar a vender ingressos da Copa do Mundo feminina

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A Fifa divulgou nesta sexta-feira, 13, a data que os torcedores terão a primeira oportunidade de garantir seus ingressos para a Copa do Mundo Feminina que acontece no Brasil, em 2027. A entidade também disponibilizou os valores das entradas.



A venda tem início no dia 1º de dezembro, às 10h (horário de Brasília), e segue até o dia oito. A comercialização inicial ocorre antes do sorteio final dos grupos, em 11 de dezembro, que define os confrontos da primeira fase.



A entidade revelou que existem opções de pacotes, que incluem entradas com valores iniciais de R$ 30,00 por partida. A organização ainda orienta que os torcedores registrem interesse antes do início das vendas no site oficial.





Os três tipos de pacotes oferecem modelos diferentes de ingressos para vivenciar o Mundial, desde acompanhar a Seleção Brasileira, as partidas em sua cidade durante a fase de grupos, ou até selecionar manualmente a combinação de confrontos que quer assistir.



O "Passaporte Seleção Brasileira" tem acesso aos três jogos do Brasil na fase de grupos, no Rio de Janeiro, São Paulo e em Brasília. Os valores tem início em U$ 36 (cerca de R$ 205,00) para os três ingressos.



Já no "Passaporte Arena" o torcedor garante entrada em todas as partidas de um mesmo estádio até as quartas de final (nas sedes que recebem essa fase). A entidade afirma que essa opção sai 27% mais barata em comparação à compra de ingressos individuais para essa mesma quantidade de partidas.



E no "Passaporte Flex" é possível realizar um combo personalizado com um total de três partidas à escolha do torcedor, com exceção apenas da final e a disputa de terceiro lugar.



A vendas dos pacotes acontecerá por ordem de chegada no site oficial e termina quando o primeiro lote de ingressos seja esgotado.



A meia-entrada é garantida para todos que possuem o direito pela legislação brasileira. Além disso, os ingressos destinados a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida também serão vendidos já neste primeiro lote, com espaços reservados para cadeira de rodas e assentos de acessibilidade. Em alguns casos existe a possibilidade de solicitar entradas para acompanhante.



A segunda fase das vendas tem início após o sorteio dos grupos e da confirmação do calendário. Essa venda será exclusiva para os clientes Visa. Após isso, outras duas oportunidade serão abertas para o público geral garantir a compra dos ingressos restantes.

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