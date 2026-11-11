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COPA DO MUNDO Fifa divulga procedimentos do sorteio final da Copa do Mundo Feminina de 2027, no Rio de Janeiro Evento acontece no dia 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna (MAM), e definirá o chaveamento das 32 seleções no torneio

Falta exatamente um mês para a definição do caminho rumo ao título da Copa do Mundo Feminina de 2027.



A entidade máxima do futebol, a Fifa, divulgou os procedimentos oficiais do sorteio final da competição, que será realizado em 11 de dezembro, às 13h30, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. Na véspera (10/12) ocorrerá o sorteio da fase final do torneio de repescagem.





Como país-sede, o Brasil estará presente no pote 1 e ocupará automaticamente a posição A1. A Seleção Brasileira fará o jogo de abertura no Maracanã, no Rio de Janeiro, em 24 de junho de 2027, jogando em seguida na Arena Itaquera, em São Paulo, no dia 29 de junho, e no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 4 de julho.



As demais seleções serão divididas em quatro potes de oito equipes, com base no Ranking Mundial Feminino da Fifa a ser publicado em 7 de dezembro.

Entre as regras do sorteio, destaca-se o limite de uma seleção por confederação por grupo, com exceção da Uefa, que terá de uma a duas representantes por chave. Além disso, para assegurar o equilíbrio competitivo, as duas seleções mais bem colocadas no ranking serão alocadas em lados opostos do chaveamento, garantindo que só se enfrentem em uma eventual final caso vençam seus respectivos grupos.

O torneio serde 24 de junho a 25 de julho de 2027, espalhado por oito cidades-sede brasileiras, incluindo o Recife, com jogos na Arena de Pernambuco, marcando a décima edição do evento e a primeira realização da Copa do Mundo Feminina na América do Sul.

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