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SALÁRIO Fifa divulga salário de Infantino; presidente acumula remuneração de R$ 25 milhões Segundo o documento, a quantia é composta por um salário-base de 2,6 milhões de dólares e uma bonificação de 2,2 milhões de dólares.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, teve uma remuneração bruta de 4,8 milhões de dólares referente ao exercício de 2025, conforme detalhado no mais recente relatório de transparência divulgado pela entidade máxima do futebol mundial. O montante, equivalente a aproximadamente R$ 25 milhões na cotação atual, será pago ao dirigente ao longo de 2026.

Segundo o documento, a quantia é composta por um salário-base de 2,6 milhões de dólares e uma bonificação de 2,2 milhões de dólares. O valor do bônus não é fixo e pode variar de acordo com os critérios estabelecidos pela organização para cada temporada.

A divulgação faz parte da política de transparência adotada pela Fifa desde 2019, ano em que a entidade passou a tornar públicos os vencimentos de seus principais executivos. Na primeira prestação de contas nesse formato, Infantino recebeu cerca de 2,9 milhões de dólares entre salário e premiações.

No comando da Fifa desde 2016, o dirigente suíço cumpre atualmente seu terceiro mandato à frente da instituição. Em março de 2023, ele foi reconduzido ao cargo por aclamação durante o congresso da entidade, com apoio unânime das 211 associações nacionais filiadas. Seu mandato tem validade até 2027.

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