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Futebol Fifa divulga uniformes da final da Copa; Argentina jogará com camisa de títulos anteriores Seleções vestirão seus uniformes principais nas duas partidas que encerram a Copa do Mundo de 2026

A Fifa definiu os uniformes que serão utilizados nas duas partidas que encerram a Copa do Mundo de 2026.



Tanto a decisão do terceiro lugar entre França e Inglaterra quanto a grande final entre Espanha e Argentina serão disputadas com as quatro seleções vestindo seus uniformes principais, sem necessidade de recorrer aos kits reservas.



Na decisão pelo terceiro lugar, marcada para sábado, 18, França e Inglaterra utilizarão suas camisas tradicionais.

Os franceses atuarão totalmente de azul-marinho, com camisa, shorts e meiões na mesma cor. O goleiro francês vestirá uniforme completo em magenta.

França vestirá o seu tradicional uniforme azul-marinho na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026. Foto: Franck Fife/AFP

Já a Inglaterra jogará com sua tradicional camisa branca com detalhes vermelhos, shorts brancos e meiões predominantemente brancos com detalhes em azul-marinho. O arqueiro inglês usará uniforme inteiramente amarelo.

Inglaterra também usará o seu principal conjunto de uniforme no jogo deste sábado (18). Foto: Carl de Souza/AFP

Na grande decisão, no domingo, 19, a Espanha também entrará em campo com seu uniforme principal. A equipe comandada por Luis de la Fuente vestirá camisa vermelha com mangas azul-marinho, shorts azul-marinho com detalhes vermelhos e meiões azuis. O goleiro espanhol utilizará uniforme completo em azul-claro com detalhes amarelos.

Seleção espanhola entrará em campo com a camisa vermelha com mangas azul-marinho, shorts azul-marinho com detalhes vermelhos e meiões azuis. Foto: Roberto Schmidt/AFP

Do outro lado, a Argentina jogará com a clássica camisa branca com listras azul-celeste, acompanhada por shorts brancos com detalhes pretos e meiões brancos com detalhes em azul-marinho.

Trata-se do mesmo conjunto de uniforme utilizado pela seleção nas campanhas dos títulos mundiais de 1978, 1986 e 2022. O goleiro argentino vestirá uniforme verde-claro com detalhes pretos.

Argentina vai repetir conjunto de uniforme utilizado pela seleção nas campanhas dos títulos mundiais. Foto: Todd Kirkland/Getty Images via AFP

Com a definição da Fifa, as duas partidas que encerram o Mundial serão disputadas com as equipes utilizando seus kits principais, preservando a identidade visual das quatro seleções nas decisões da competição.

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