Fifa divulga uniformes da final da Copa; Argentina jogará com camisa de títulos anteriores
Seleções vestirão seus uniformes principais nas duas partidas que encerram a Copa do Mundo de 2026
A Fifa definiu os uniformes que serão utilizados nas duas partidas que encerram a Copa do Mundo de 2026.
Tanto a decisão do terceiro lugar entre França e Inglaterra quanto a grande final entre Espanha e Argentina serão disputadas com as quatro seleções vestindo seus uniformes principais, sem necessidade de recorrer aos kits reservas.
Na decisão pelo terceiro lugar, marcada para sábado, 18, França e Inglaterra utilizarão suas camisas tradicionais.
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Os franceses atuarão totalmente de azul-marinho, com camisa, shorts e meiões na mesma cor. O goleiro francês vestirá uniforme completo em magenta.
Já a Inglaterra jogará com sua tradicional camisa branca com detalhes vermelhos, shorts brancos e meiões predominantemente brancos com detalhes em azul-marinho. O arqueiro inglês usará uniforme inteiramente amarelo.
Na grande decisão, no domingo, 19, a Espanha também entrará em campo com seu uniforme principal. A equipe comandada por Luis de la Fuente vestirá camisa vermelha com mangas azul-marinho, shorts azul-marinho com detalhes vermelhos e meiões azuis. O goleiro espanhol utilizará uniforme completo em azul-claro com detalhes amarelos.
Do outro lado, a Argentina jogará com a clássica camisa branca com listras azul-celeste, acompanhada por shorts brancos com detalhes pretos e meiões brancos com detalhes em azul-marinho.
Trata-se do mesmo conjunto de uniforme utilizado pela seleção nas campanhas dos títulos mundiais de 1978, 1986 e 2022. O goleiro argentino vestirá uniforme verde-claro com detalhes pretos.
Com a definição da Fifa, as duas partidas que encerram o Mundial serão disputadas com as equipes utilizando seus kits principais, preservando a identidade visual das quatro seleções nas decisões da competição.