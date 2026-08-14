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Futebol Fifa divulgará calendário da Copa do Mundo Feminina de 2027 junto com sorteio da repescagem Evento será realizado na próxima quinta-feira, em Zurique, e também definirá os confrontos da primeira fase do torneio que dará as três últimas vagas para o Mundial no Brasil

A Fifa dará na próxima quinta-feira, dia 20, mais um passo na organização da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será disputada no Brasil.

A entidade anunciou que aproveitará o sorteio da fase preliminar do torneio de repescagem para divulgar também o calendário de jogos do Mundial. O evento será realizado na sede da Fifa, em Zurique, às 14h no horário local, 9h de Brasília.

O calendário é um dos principais marcos ainda pendentes na preparação para a competição. Já está definido que a Copa começará em 24 de junho e terminará em 25 de julho de 2027. Será a primeira edição do Mundial feminino realizada na América do Sul, com 32 seleções e 64 partidas.

Os jogos serão distribuídos por oito cidades-sede: Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.

A divulgação da próxima semana permitirá avançar no detalhamento de como as partidas serão distribuídas ao longo do torneio, antes mesmo da definição de todas as 32 participantes.

No mesmo evento, a Fifa realizará o sorteio da fase preliminar da repescagem mundial. O torneio reúne dez seleções e distribuirá as três últimas vagas para a Copa de 2027.

A disputa será dividida em duas etapas, modelo diferente de uma repescagem concentrada em apenas uma janela.

Na primeira fase, prevista para novembro e dezembro deste ano em uma sede centralizada, participarão seis seleções.

As equipes serão ordenadas de acordo com o Ranking Mundial Feminino da Fifa utilizado antes do sorteio, e apenas duas avançarão para a etapa decisiva.

As duas classificadas se juntarão, em fevereiro de 2027, a outras quatro seleções que entrarão diretamente na segunda fase: duas da Concacaf, uma da Conmebol e uma da Uefa.

As seis equipes serão então divididas em três caminhos, cada um decidido em confronto eliminatório que valerá uma vaga na Copa do Mundo. Seleções da mesma confederação não poderão ficar no mesmo caminho.

Ao todo, a repescagem terá duas representantes da Ásia, duas da África, duas da Concacaf, duas da América do Sul, uma da Oceania e uma da Europa.

A Conmebol tem três vagas diretas no Mundial, uma delas ocupada automaticamente pelo Brasil como país-sede, além das duas oportunidades adicionais pela repescagem.

O Brasil, portanto, não participa da disputa por vagas e já está garantido na competição. Com o sorteio da primeira etapa da repescagem e, principalmente, a publicação do calendário na quinta-feira, a Copa de 2027 ganhará mais contornos pouco mais de dez meses antes da abertura do primeiro Mundial feminino realizado em território brasileiro.

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