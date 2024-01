Fifa e Conmebol garantem 'normalidade' na CBF e declaram apoio a Ednaldo Rodrigues

A- A+

Em visita à sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta segunda-feira, executivos da Fifa e da Conmebol reconheceram que a entidade retornou a uma situação de estabilidade, com a volta de Ednaldo Rodrigues ao cargo de presidente, a quem declararam seu suporte.

O próprio dirigente estava presente e conversou com Emílio Garcia, diretor de assuntos jurídicos da Fifa, e Rodrigo Aguirre, gerente jurídico da Conmebol. Garcia ressaltou que os episódios recentes poderiam ter levado o Brasil a ser excluído de competições internacionais.

"A Fifa veio aqui para poder garantir a independência da CBF e o cumprimento dos estatutos da Fifa e da Conmebol. Ficamos aliviados com a decisão do STF que restaura a presidência da CBF a Ednaldo, estamos contentes que voltamos à situação original", declarou o executivo da Fifa.

Um dos principais motivos da visita foi a decisão da Justiça do Rio de Janeiro, tomada no último dia 7 de dezembro, que afastou Ednaldo e colocou um interventor na entidade, para convocar novas eleições. No entanto, na quarta-feira passada, Gilmar Mendes, ministro do STF, decidiu pela volta do presidente ao cargo.

Veja também

Futebol Náutico anuncia contratação do zagueiro Robson Reis