A- A+

FUTEBOL Fifa e Conselho da Paz anunciam acordo para impulsionar recuperação e paz por meio do futebol Iniciativa visa gerar empregos, fortalecer a coesão social e apoiar a revitalização econômica a longo prazo

A Fifa e o Conselho da Paz assinaram nesta quinta-feira um acordo de parceria histórico para captar investimentos de líderes e instituições internacionais, utilizando o poder do futebol para apoiar a recuperação, a estabilidade e o desenvolvimento de longo prazo em regiões afetadas por conflitos.

O acordo — assinado pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino; pelo membro do Conselho Executivo do Conselho da Paz para Gaza, Yakir Gabay; pelo Alto Representante para Gaza, S.Exa. Nickolay Mladenov; e pelo Comissário-Chefe do Comitê Nacional para a Administração de Gaza, Dr. Ali Shaath — estabelece uma estrutura de longo prazo para construir um ecossistema de futebol completo.



O objetivo é entregar infraestrutura de classe mundial, programas comunitários estruturados e oportunidades econômicas sustentáveis para Gaza, na Palestina.



O Conselho da Paz, apresentado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, no Fórum Econômico Mundial em janeiro de 2026, reúne líderes e instituições internacionais comprometidos em avançar na reconstrução e estabilidade de regiões frágeis. Com foco inicial em Gaza, o Conselho da Paz coordena a assistência humanitária, esforços de reconstrução e estabilização de longo prazo.





— Hoje, a Fifa e o Conselho da Paz assinaram um acordo de parceria marcante que promoverá o investimento no futebol com o propósito de auxiliar no processo de recuperação em áreas pós-conflito — afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, que complementou:

— A Fifa quer que o maior número possível de pessoas ao redor do mundo participe do nosso esporte e se beneficie das oportunidades que ele cria. O futebol une as pessoas e contribui para um mundo mais próspero, educado, igualitário e pacífico. Com o apoio do Conselho da Paz, a FIFA vai liderar esta parceria, que foi construída para gerar impacto em todas as etapas.

A primeira fase da colaboração visa fornecer um programa abrangente de recuperação para Gaza, combinando reconstrução física com ativação social e econômica. O plano de infraestrutura inclui 50 minicampos "Fifa Arena" localizados próximos a escolas e áreas residenciais, cinco campos de tamanho oficial em diversos distritos, uma Academia da Fifa de última geração e um novo estádio nacional de 20.000 lugares.

Veja também