Copa do Mundo Feminina Fifa elogiou estádios brasileiros em inspeção para Copa do Mundo Feminina, diz ministro País concorre com Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Bélgica e México para sediar torneio em 2027

O ministro do Esporte, André Fufuca, disse que a comitiva da Fifa que está no Brasil vistoriando instalações para a Copa do Mundo Feminina de 2027 elogiou os estádios visitados entre terça e quarta-feira, no Rio de Janeiro e em Brasília. A delegação fica no país até sexta-feira e ainda visita instalações no Recife e em Salvador.

O Brasil é um dos países candidatos a sediar a próxima Copa Feminina, concorrendo com Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Bélgica e México. A comitiva da Fifa que está no Brasil avalia as condições dos locais que serão utilizados caso o país seja escolhido, como centros de treinamentos para equipes e árbitras, hotéis e centro de imprensa.

— A Fifa faz vistorias em quatro cidades do país. Se for escolhido o Brasil, terá jogos em dez cidades. Eles elogiaram a vistoria, falaram bem da estrutura dos estádios e citaram melhoria em relação a (Copa do Mundo de) 2014 — afirmou Fufuca a jornalistas no Palácio do Planalto.

Ainda na tarde desta quarta, a comitiva da Fifa foi recebida pelo presidente Lula no Planalto. A reunião também contou com a presença de Fufuca e do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

Segundo o ministro do Esporte, o evento não causará gastos ao governo pois serão utilizadas estruturas já construídas para a Copa Masculina de 2014. A sede escolhida será divulgada em 17 de maio, durante o Congresso da Fifa, Bangkok, Tailândia.

— Não precisaremos construir arenas, temos estrutura turística e hotéis. Acreditamos que o Brasil é o favorito na seleção — completou.

