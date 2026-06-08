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'Caso Lass Diarra' Fifa encerra disputa histórica com ex-jogador do Real Madrid que ameaçava mudar regras do futebol Lassana Diarra retira ações judiciais após acordo com a entidade; caso chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia e foi comparado à Lei Bosman

A Fifa anunciou nesta segunda-feira o fim de uma das disputas judiciais mais importantes do futebol moderno ao chegar a um acordo com o ex-volante francês Lassana Diarra. O entendimento encerra todos os processos movidos pelo ex-atleta contra a entidade após uma batalha jurídica que se arrastava desde 2014 e chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia.

O caso era considerado por especialistas um dos mais relevantes do futebol europeu nas últimas décadas e chegou a ser comparado à histórica Lei Bosman.

Entenda a disputa

A origem do conflito remonta ao período em que Diarra defendia o Lokomotiv Moscou. O jogador contestava as regras da Fifa que limitaram sua possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato e questionava a indenização imposta após sua saída do clube.

Segundo a defesa do francês, as normas restringiam a livre concorrência e a liberdade de circulação dos trabalhadores dentro da União Europeia.Em determinado momento da disputa, Diarra exigiu uma indenização de 67 milhões de euros. O valor corresponde a aproximadamente R$ 429 milhões.

Apesar do acordo, a Fifa ressaltou que não reconheceu qualquer responsabilidade no caso e que não houve pagamento de indenização ao ex-jogador.

"Após o acordo geral alcançado, Lassana Diarra e a Fifa resolveram todos os processos legais entre as partes. A Fifa não reconheceu qualquer responsabilidade nem efetuou qualquer pagamento de compensação financeira", informou a entidade em comunicado enviado ao jornal espanhol AS.

Com isso, Diarra retirou todas as reivindicações judiciais e encerrou definitivamente a disputa.

Caso preocupava dirigentes

O processo gerou grande preocupação entre dirigentes e entidades esportivas ao longo dos últimos anos. Antes da manifestação do Tribunal de Justiça da União Europeia favorável a parte dos argumentos do jogador, o Tribunal Arbitral do Esporte havia validado a posição da Fifa e confirmado a obrigação de pagamento da indenização ao clube russo.

A possibilidade de uma derrota definitiva da entidade levantava temores sobre impactos profundos no sistema internacional de transferências e contratos.

Por isso, o caso passou a ser frequentemente comparado à Lei Bosman, decisão que em 1995 alterou radicalmente as regras de movimentação de jogadores na Europa.

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