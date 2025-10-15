A- A+

Copa do Mundo Fifa 'espera que cidades-se estejam preparadas' para Copa de 2026 "A segurança e a proteção são, obviamente, responsabilidade dos governos, que decidem o que é de interesse da segurança pública", acrescentou

A Fifa espera que as 16 cidades-sede estejam prontas para receber os jogos da Copa do Mundo de 2026, afirmou a entidade em um comunicado enviado à AFP nesta quarta-feira (15), depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revelou a possibilidade de realocar alguns jogos por questões de segurança.

“Esperamos que cada uma das 16 cidades-sede esteja preparada para receber com sucesso os eventos e para cumprir todas as condições permitidas”, enviou uma porta-voz da Fifa, em uma declaração que também engloba os outros dois países organizadores, Canadá e México.

“A segurança e a proteção são, obviamente, responsabilidade dos governos, que decidem o que é de interesse da segurança pública”, acrescentou.

A ocorrência da entidade máxima do futebol ocorre um dia depois de Trump afirmar que o presidente da Fifa, Gianni Infantino, não seria contra a realocação de jogos do Mundial programados para cidades americanas se fosse necessária.

"Se alguém estiver fazendo um trabalho ruim e eu sentir que as condições não são seguras, ligaria para Gianni, o chefe da Fifa, que é fenomenal, e diria: 'vamos transferir para outro lugar'. E ele faria isso", disse o presidente americano aos jornalistas da Casa Branca.

Trump deu essa declaração quando foi questionado, em entrevista sobre a reunião que teve com o presidente da Argentina, Javier Milei, se os jogos programados para Boston, uma das cidades-sede americanas, poderiam ser transferidos.

O político republicano e Infantino voltou na última segunda-feira no Egito, onde o dirigente da Fifa se uniu a presidentes do mundo inteiro para tratar o processo de paz em Gaza.

O governo Trump inveja a Guarda Nacional para várias cidades governadas pelos seus opositores do Partido Democrata, apesar da resistência dos seus adversários políticos, argumentando que a medida é necessária para combater o crime e o ativismo de esquerda.

Nenhuma das cidades apontadas registrou tumultos generalizados ou aumento descontrolado da violência.

No total, 11 cidades dos EUA serão sedes de jogos da Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho do ano que vem.

Entre as grandes cidades democratas, Boston receberá 11 jogos; São Francisco e Seattle, seis, e Los Angeles, oito.

Veja também