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Copa do Mundo Fifa exige que Haiti altere camisa da Copa; confira o uniforme A informação foi confirmada pela Saeta, fornecedora de material esportivo da equipe haitiana

A seleção do Haiti terá de promover ajustes em seu uniforme para a Copa do Mundo de 2026 após uma solicitação da Fifa durante o processo de aprovação das camisas que serão utilizadas no torneio.

A informação foi confirmada pela Saeta, fornecedora de material esportivo da equipe haitiana. Em comunicado oficial, a empresa explicou que alguns elementos presentes no desenho original foram questionados pela entidade máxima do futebol por poderem ser interpretados como mensagens de caráter político.

Foto: Divulgação/@theglobalfanstore

"O design final apresentado pela Saeta foi um tributo para os homens e mulheres que contribuem todos os dias para o futuro do Haiti e não foram pensados como uma mensagem política. Durante o processo de revisão, a Fifa determinou que certos elementos visuais poderiam ser interpretados de forma diferente por seus regulamentos e pediu modificações no design", informou a empresa

O uniforme chamou atenção por incorporar referências ligadas à trajetória histórica do país caribenho. Entre os elementos presentes na peça estão símbolos associados à independência haitiana, marco fundamental na formação da nação e frequentemente lembrado como um dos episódios mais relevantes da história do continente americano.

Apesar de confirmar a exigência da Fifa, a Saeta não detalhou quais partes do projeto precisarão ser alteradas antes do início da competição.

Além da discussão envolvendo os critérios da entidade, a camisa também ganhou repercussão nas redes sociais por conta de um detalhe presente na parte inferior do uniforme. Alguns torcedores associaram o desenho à bandeira da Polônia e passaram a especular sobre uma possível homenagem.

A interpretação, no entanto, foi descartada pela fabricante. Segundo a empresa, o símbolo reproduz uma antiga versão da bandeira haitiana utilizada nos primeiros anos após a independência do país, e não possui relação com a Polônia.

O Haiti está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e terá pela frente Brasil, Marrocos e Escócia na fase de grupos. O confronto contra a Seleção Brasileira está marcado para o dia 19 de junho, pela segunda rodada do Mundial.

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