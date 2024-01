A- A+

HOMENAGEM Fifa imortalizará jogadora Marta durante premiação do The Best, nesta segunda (15) Brasileira será a primeira entre homens e mulheres a receber a honraria ainda em atividade no futebol

Do interior de Alagoas para a eternidade do futebol. Nesta segunda-feira (15), a jogadora Marta, seis vezes eleita melhor do mundo, será imortalizada pela Fifa

Pela primeira vez na história, entre homens e mulheres, o 'The Best' irá conceder a honraria para uma atleta ainda em atividade no futebol, um feito histórico para o esporte no Brasil. A jogadora receberá um prêmio com o seu nome, assim como Ferenc Puskás, o ex-jogador húngaro que nomeia a premiação de gol mais bonito do ano.

Aos 37 anos, Marta se despediu de Copas do Mundo na última edição, realizada em 2023, na Austrália e Nova Zelândia.

Em julho deste ano, a atleta estará presente nos Jogos Olímpicos de Paris, onde deverá se despedir da competição com a Seleção Brasileira.

Atualmente, a jogadora defende a equipe americana Orlando Pride.

Conquistas

Além de ser a maior vencedora do Fifa The Best entre as mulheres, com seis prêmios de melhor jogadora do mundo, Marta foi eleita a maior artilheira da história das Copas do Mundo, com 17 gols.

Na seleção brasileira, se consagrou como maior artilheira da história da Canarinho, com 122 gols marcados. A jogadora também conquistou duas medalhas de Prata nas Olimpíadas, em 2004 e 2008, e duas medalhas de Ouro nos Jogos Pan-Americanos, nos anos de 2003 e 2007.

Em sua trajetória, conquistou dois títulos continentais. Na América do Sul, foi campeã da Libertadores em 2009. Na Europa, levantou a taça da Champions League na temporada 2003/04.

A jogadora também conquistou sete títulos de ligas nacionais, sendo cinco na Suécia e dois nos Estados Unidos.

Fora das "quatro linhas"

Na luta pela igualdade de gênero e empoderamento feminino em todo o mundo, a atleta é embaixadora da ONU Mulheres.

Em entrevista ao Esporte Espetacular, antes do Mundial de 2023, a jogadora comentou como gostaria de ser lembrada no futuro. Não somente pelos lances dentro de campo, mas também pelos golaços marcados fora dele.

"Lógico que pelos gols, pelas conquistas dentro de campo, mas principalmente pelas conquistas fora de campo, pelo papel que a gente procura desempenhar fora de campo pra que realmente as meninas que sonham jogar futebol não tenham tanta dificuldade, não tenham tantos obstáculos, não exista preconceito que existia há sei lá 20 anos atrás, quando eu comecei, que existe até hoje, mas com proporção muito menor, então nossa luta é essa, seguir em frente, lutando, mostrando que futebol feminino é interessante, bonito, emocionante, assim como é o futebol masculino, não tem feminino ou masculino, tem o futebol, o futebol do Brasil", disse a Camisa 10.

Onde assistir

A cerimônia, que contará com a presença da jogadora, acontece em Londres, na Inglaterra, e terá transmissão da SporTV, GloboPlay, FIFA+ e CazéTV, no YouTube.

Veja também

Prêmio Puskás Guilherme Madruga vence Prêmio Puskás com gol mais bonito de 2023; veja o lance