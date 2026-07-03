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Copa do Mundo Fifa informa manutenção do horário do jogo entre Brasil e Noruega Apesar da onda de calor na costa lesta dos Estados Unidos, horário da partida segue mantido

A Fifa informou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que o horário do jogo entre Brasil e Noruega, válido pela oitavas de final da Copa do Mundo, segue às 17h (horário de Brasília). A entidade chegou a considerar a mudança de horário devido as altas temperaturas previstas para Nova Jersey, no próximo domingo (05).

Da mesma forma, o horário do jogo entre México e Inglaterra, no Estádio Azteca, na Cidade do México, segue às 21h. Apesar da ameaça de tempestade com raios e trovões, as seleções não gostaram da sugestão da Fifa, bateram o pé e não aceitaram a antecipação para o meio-dia local.

A preocupação climática virou um tema central nesta fase da Copa. Além do calor em Nova Jersey e da possibilidade de tempestades na Cidade do México, a partida entre México e Equador, na fase anterior, já havia sofrido atraso por causa de chuva forte e raios. A Fifa monitora as condições meteorológicas nas sedes e pode fazer novos ajustes na programação.

A previsão é que a sensação térmica alcance os 40ºC em Boston e na Filadélfia, e os 45ºC em Nova York e na capital, Washington D.C, no nordeste dos Estados Unidos.

Programação da Seleção Brasileira neste sábado (04):

11h, treino, CT de Columbia Park (15 minutos iniciais abertos à imprensa)

16h, entrevistas coletivas com Bruno Guimarães e Ancelotti, estádio de Nova York/Nova Jersey

*Horário de Nova York

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