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Futebol Fifa lança ranking para o Mundial de Clubes de 2029, e Palmeiras lidera na América do Sul Sistema passa a organizar rodada a rodada a corrida por vagas ao longo de quatro anos e amplia o peso da regularidade internacional. Flamengo é único brasileiro já classificado

A Fifa lançou oficialmente o ranking que vai definir parte das vagas para o Mundial de Clubes de 2029, e o primeiro retrato da disputa coloca o Palmeiras na liderança da América do Sul.

O sistema organiza a corrida global ao longo do ciclo 2025-2028, somando pontos por resultados e avanço nas competições continentais, criando uma tabela contínua dentro de cada confederação e dando transparência a um processo que antes era pouco visível.

Além dos clubes já classificados como campeões continentais, como o Flamengo na Libertadores e o Paris Saint-Germain na Europa, o ranking a define as vagas restantes.

Entre os times ainda sem lugar assegurado, os líderes por continente neste momento são o Al Hilal-ASA na Ásia, o Mamelodi Sundowns-AFS na África, o Tigres-MEX na CONCACAF e o Arsenal-ING na Europa, indicando como a disputa se desenha fora dos campeões.

O top-5 do ranking tem o Palmeiras com 53 pontos na liderança, seguido pelo Flamengo, já garantido, com 51, LDU, do Equador, com 44, e os argentinos Racing e Estudiantes empatados com 35.

A sequência mostra ainda a força e a profundidade dos clubes brasileiros: o São Paulo aparece em sexto, o Botafogo é o décimo colocado e o Internacional surge em 15º.

Mais atrás, o Fortaleza é o 18º, o Bahia o 24º e o Corinthians o 26º, formando um bloco amplo de clubes ainda vivos na disputa por vagas.

A lógica do ranking é direta: três pontos por vitória, um por empate e bônus por avanço de fase nas principais competições continentais.

A exceção é a Champions League, que ganhou um ajuste específico por conta do novo formato, garantindo equilíbrio entre equipes que jogam mais partidas nos playoffs e aquelas que avançam diretamente às fases eliminatórias.

Com isso, a Fifa transforma a classificação para o Mundial em uma corrida de longo prazo, em que regularidade pesa tanto quanto conquistas pontuais.

Para a América do Sul, que terá seis vagas no torneio, o cenário indica desde já uma disputa menos episódica e mais estratégica.

O Palmeiras larga na frente, o Flamengo aparece colado, e, atrás deles, um grupo numeroso de brasileiros mantém o país no centro da briga por presença no principal torneio de clubes do calendário global.

Tudo pode mudar rapidamente ao longo do ciclo. Se dois clubes brasileiros garantirem vaga via títulos da Copa Libertadores, o país atinge o limite de representantes por nação — a menos que novas conquistas de novos clubes na própria competição abram exceção à regra.

Nesse cenário, o ranking passa a funcionar mais como disputa interna por posição do que como porta adicional de entrada.

Há ainda um fator político-esportivo no horizonte: o Brasil articula a candidatura para sediar o torneio em 2029, o que, se confirmado pela Fifa, garantiria automaticamente mais uma vaga ao país e alteraria de forma direta o desenho da participação brasileira.

Em 2025, classificaram Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo, os campeões da Libertadores, além de River e Boca, pelo ranking.

A ferramenta da Fifa pode ser visualizada aqui.

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