Sede na Copa

Fifa define local de treinos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

O Brasil vai treinar no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, e ficará hospedado no hotel The Ridge, em Basking Ridge, ambas as cidades no Estado de Nova Jersey

Fifa define local de treinamento da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Fifa define local de treinamento da Seleção Brasileira na Copa do Mundo  - Foto: Divulgação/CBF

A Fifa definiu, nesta quarta-feira (14), as bases de treinamento da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

O Brasil vai treinar no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, e ficará hospedado no hotel The Ridge, em Basking Ridge, ambas as cidades no Estado de Nova Jersey, na costa leste americana.

Pertencente ao RB New York, o centro se destaca por suas instalações de última geração, áreas de treinamento modernas, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos.

O espaço visa proporcionar um ambiente de alto nível para o treinamento de futebol de elite.

Atualmente estão sendo realizadas obras no local para ampliação das estruturas e modernização de instalações e equipamentos.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a escolha do hotel levou em conta, dentre vários aspectos, privacidade, conforto e segurança, a distância para o local das atividades.

Integrantes do Departamento de Seleções da CBF visitaram vários locais nos últimos meses. Estiveram em hotéis e CTs de cidades como Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego, Los Angeles e, por fim, de localidades em Nova York e Nova Jersey.

Segundo o coordenador geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, o Columbia Park representou a melhor alternativa.

"Creio que fizemos a melhor escolha dentro das nossas avaliações. Desde quando asseguramos a classificação, tomamos todos os cuidados para encontrar um lugar que pudesse oferecer a estrutura necessária de treinamento, com privacidade, modernidade e conforto. Após o sorteio que definiu as chaves e os locais dos jogos, intensificamos nossa busca e encontramos no CT do RB New York o cenário perfeito que pudesse receber a Seleção", disse. 

Cabe lembrar que, de todas as bases oferecidas pela FIFA, Columbia Park foi a que recebeu mais pedidos das seleções que disputarão a Copa, o que reforça a importância da escolha da CBF.

"Nosso objetivo é dar ao Carlo Ancelotti, à comissão técnica e aos atletas as melhores condições de trabalho, dentro dos nossos princípios e conceitos", completou o dirigente.

No sorteio realizado pela FIFA no dia 5 de dezembro do ano passado, em Washington, o Brasil ficou no Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti.

As partidas serão disputadas em Nova York/Nova Jersey (Brasil x Marrocos), Filadélfia (Brasil x Haiti) e Miami (Brasil x Escócia).

"Analisamos vários aspectos. O objetivo principal era buscar melhor qualidade de gramados, hotéis, facilidades de logísticas, a menor diferença possível de fuso e outros fatores que poderiam influenciar positivamente no desempenho da Seleção. Encontramos na região de Nova York/Nova Jersey as melhores condições em todos esses itens e isso pode fazer a diferença numa competição que é extremamente complicada diante da grandeza do evento", destacou Cícero Souza, gerente geral de seleções masculinas da CBF.

O hotel The Ridge, em Basking Ridge (Nova Jersey), permitirá à Seleção Brasileira ter privacidade durante a Copa do Mundo.

O hotel estará reservado inteiramente para a delegação brasileira e conta com toda a estrutura necessária para o melhor trabalho da comissão técnica.

A escolha privilegiou a funcionalidade e a segurança. O tempo de deslocamento até o estádio de Nova York, onde o Brasil fará a sua estreia, leva cerca de 30 minutos. Entre o hotel e o centro de treinamento é de 15 minutos.

