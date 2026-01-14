A- A+

Sede na Copa Fifa define local de treinos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026

A Fifa definiu, nesta quarta-feira (14), as bases de treinamento da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026.

O Brasil vai treinar no Centro de Treinamento Columbia Park, em Morristown, e ficará hospedado no hotel The Ridge, em Basking Ridge, ambas as cidades no Estado de Nova Jersey, na costa leste americana.

Pertencente ao RB New York, o centro se destaca por suas instalações de última geração, áreas de treinamento modernas, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos.

O espaço visa proporcionar um ambiente de alto nível para o treinamento de futebol de elite.

Atualmente estão sendo realizadas obras no local para ampliação das estruturas e modernização de instalações e equipamentos.

De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a escolha do hotel levou em conta, dentre vários aspectos, privacidade, conforto e segurança, a distância para o local das atividades.

Integrantes do Departamento de Seleções da CBF visitaram vários locais nos últimos meses. Estiveram em hotéis e CTs de cidades como Orlando, Seattle, Portland, Dallas, Nashville, Boston, Kansas City, San Diego, Los Angeles e, por fim, de localidades em Nova York e Nova Jersey.

Segundo o coordenador geral de seleções masculinas da CBF, Rodrigo Caetano, o Columbia Park representou a melhor alternativa.

"Creio que fizemos a melhor escolha dentro das nossas avaliações. Desde quando asseguramos a classificação, tomamos todos os cuidados para encontrar um lugar que pudesse oferecer a estrutura necessária de treinamento, com privacidade, modernidade e conforto. Após o sorteio que definiu as chaves e os locais dos jogos, intensificamos nossa busca e encontramos no CT do RB New York o cenário perfeito que pudesse receber a Seleção", disse.

Cabe lembrar que, de todas as bases oferecidas pela FIFA, Columbia Park foi a que recebeu mais pedidos das seleções que disputarão a Copa, o que reforça a importância da escolha da CBF.

"Nosso objetivo é dar ao Carlo Ancelotti, à comissão técnica e aos atletas as melhores condições de trabalho, dentro dos nossos princípios e conceitos", completou o dirigente.

No sorteio realizado pela FIFA no dia 5 de dezembro do ano passado, em Washington, o Brasil ficou no Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti.

As partidas serão disputadas em Nova York/Nova Jersey (Brasil x Marrocos), Filadélfia (Brasil x Haiti) e Miami (Brasil x Escócia).

"Analisamos vários aspectos. O objetivo principal era buscar melhor qualidade de gramados, hotéis, facilidades de logísticas, a menor diferença possível de fuso e outros fatores que poderiam influenciar positivamente no desempenho da Seleção. Encontramos na região de Nova York/Nova Jersey as melhores condições em todos esses itens e isso pode fazer a diferença numa competição que é extremamente complicada diante da grandeza do evento", destacou Cícero Souza, gerente geral de seleções masculinas da CBF.

O hotel The Ridge, em Basking Ridge (Nova Jersey), permitirá à Seleção Brasileira ter privacidade durante a Copa do Mundo.

O hotel estará reservado inteiramente para a delegação brasileira e conta com toda a estrutura necessária para o melhor trabalho da comissão técnica.

A escolha privilegiou a funcionalidade e a segurança. O tempo de deslocamento até o estádio de Nova York, onde o Brasil fará a sua estreia, leva cerca de 30 minutos. Entre o hotel e o centro de treinamento é de 15 minutos.

