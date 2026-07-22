Fifa monta a 'seleção dos sonhos' da Copa do Mundo 2026 com Vozinha e apenas três campeões
Vozinha foi a grande surpresa com a desconhecida Cabo Verde, que acabou caindo nos 16 avos de final sem perder para nenhum rival nos 90 minutos de jogo
Escolher os melhores de uma competição com 48 países representados e muita coisa boa vista não é nada fácil. Bem por isso, a Fifa demorou três dias para anunciar a 'seleção dos sonhos' da Copa do Mundo de 2026. Divulgada nesta quarta-feira, a equipe conta com Vozinha no gol, atletas de seis seleções, sendo apenas três campeões mundiais com a Espanha.
Vozinha foi a grande surpresa com a desconhecida Cabo Verde, que acabou caindo nos 16 avos de final sem perder para nenhum rival nos 90 minutos de jogo. A eliminação diante da vice-campeã Argentina veio no tempo extra.
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O prêmio ao goleiro veio, em muito, por sua apresentação de gala na estreia diante da Espanha, que no último domingo se sagrou bicampeã com triunfo sobre os argentinos. Vozinha fechou o gol naquele dia, se tornando a primeira estrela da Copa de 2026. Muitos imaginavam que o escolhido fosse o campeão Unaí Simon.
Campeã invicta e com somente um gol sofrido ao longo dos oito jogos, a Espanha podia emplacar mais defensores na lista, mas também viu o jovem Cubarsí - parou Mbappé na semifinal e Messi na decisão - ser preterido. Seus representantes são os laterais Pedro Porro e Cucurella, além de seu capitão, o volante Rodri.
Quarta colocada após largar entre as principais favoritas, a França também encaixou três nomes na seleção da Fifa: o zagueiro Upamecano, o meia Olise, recordista de assistências no torneio com sete passes para gol, e o goleador Mbappé, dono de 10 bolas nas redes adversárias e maior artilheiro da história das Copas, com 22 gols.
Assim como Mbappé, o argentino Messi era unanimidade na escolha. O zagueiro Lizandro Martínez também representa a esquadra sul-americana. Completam a lista o meio-campista inglês Jude Bellingham, terceiro colocado na Copa, e o artilheiro Haaland, da Noruega e responsável por despachar o Brasil nas oitavas de final.
CONFIRA A SELEÇÃO DA FIFA
Goleiro - Vozinha (Cabo Verde)
Defensores - Pedro Porro (Espanha), Lizandro Martínez (Argentina), Upamecano (França) e Cucurella (Espanha)
Meio-campistas - Rodri (Espanha), Jude Bellingham (Inglaterra) e Olise (França)
Atacantes - Messi (Argentina), Mbappé (França) e Haaland (Noruega)