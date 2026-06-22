Fifa muda e goleiros do Brasil não usarão polêmica camisa vermelha em jogo com Escócia na Copa
Para os jogadores de campo, está mantida a tradicional camisa amarela, junto a calções brancos e meias brancas com detalhe em verde e amarelo
No fim de maio, antes de começar a Copa do Mundo de 2026, a Fifa divulgou um documento contendo os uniformes prévios de todos os jogos da fase de grupos, e chamou a atenção a polêmica camisa vermelha da seleção, que seria utilizada pelos goleiros em Brasil x Escócia. A atualização mais recente, porém, mostra um manto verde para a partida desta quarta-feira.
Não é a primeira vez no torneio que há essa alteração. Outros duelos que passaram pela mesma situação foram Argentina x Argélia, pelo Grupo J, Tunísia x Japão, pelo Grupo F, e Nova Zelândia x Egito, pelo Grupo G.
Para os jogadores de campo, está mantida a tradicional camisa amarela, junto a calções brancos e meias brancas com detalhe em verde e amarelo. A Escócia também irá com seu uniforme titular, composto por camisa, calções e meiões azuis-escuros. Os goleiros do adversário europeu vestirão branco.
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O Brasil utilizou uma combinação diferente em cada rodada da Copa do Mundo de 2026. Na estreia contra Marrocos, os atletas de linha foram de camisa amarela e calções azuis, enquanto os goleiros utilizaram preto. E no duelo com o Haiti, camisa e calções azuis e magenta no uniforme dos arqueiros.
No último ano, uma polêmica se instaurou diante do aval da CBF para a produção de uma camisa vermelha para a seleção. O uniforme ocuparia o lugar do tradicional azul e tudo estava fechado com a Nike, mas houve um recuo após a troca na presidência da entidade. Com isso, a cor passou a ser adotada para a vestimenta dos goleiros.
O jogo entre Brasil e Escócia está marcado para as 19h da próxima quarta-feira, 24, no Hard Rock Stadium, em Miami, pela terceira e última rodada da primeira fase. A seleção lidera o Grupo C com quatro pontos, à frente de Marrocos pelo saldo de gols, e briga para confirmar a ponta. Confira e baixe a tabela completa.