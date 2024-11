A- A+

Futebol Fifa divulga regras do Mundial de Clubes e diz que mediará disputas por jogadores Evento acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho do ano que vem

A Fifa divulgou nesta terça-feira uma série de regras que vão ser aplicadas no Mundial de Clubes, marcado para ser realizado entre os dias 15 de junho e 13 de julho do ano que vem. Além de definir itens importantes como critérios de desempate, cartões e número de jogadores por equipe, a entidade anunciou que vai julgar quaisquer disputas entre os times que queiram levar o mesmo jogador para o torneio internacional.

"Se dois clubes desejarem incluir o mesmo jogador em suas respectivas listas provisórias, a secretaria geral da Fifa decidirá para qual agremiação o atleta pode ser listado, após ouvir todas as partes interessadas", informam as regras do torneio do órgão mundial do futebol.

De acordo com as normas, os jogadores devem estar na relação provisória de um time aprovada pela entidade antes de serem selecionados no elenco final para a competição.

Os agentes livres pendentes podem iniciar oficialmente as negociações em janeiro com outros clubes e chegar a acordos para assinar com eles na próxima temporada.

No entanto, o início do Mundial em 15 de junho ainda faz parte da temporada atual. Neste caso, a Fifa deu às federações-membro a opção de abrir uma janela de transferência excepcional de 1 a 10 de junho para fechar acordos.

Na prática, isso significa que os jogadores na Europa podem jogar por um time na final da Liga dos Campeões, em 31 de maio, e por uma equipe diferente 15 dias depois, quando terá início a competição nos Estados Unidos.

Outro adendo deste comunicado é que a entidade também permitirá que as agremiações alterem suas listas de convocados no meio do torneio, de 27 de junho a 3 de julho, para "substituir jogadores cujos contratos naturalmente expiraram".

Uma regra, porém, é clara: os atletas podem representar apenas um time no Mundial, não sendo permitido a transferência para defender uma outra equipe na segunda metade do torneio.

Sobre os critérios anunciados nesta terça, o Mundial de Clubes será dividido em oito grupos de quatro equipes. As chaves serão definidas em sorteio público, mas a data ainda não foi escolhida pelos organizadores.

O confronto direto será o primeiro critério de desempate na etapa classificatória seguido por saldo de gols e depois gols marcados. De acordo com o regulamento, os dois melhores times de cada chave avançam para as fases de mata-mata a partir das oitavas de final.

Até aqui, 31 equipes já estão garantidas na competição. O último a garantir a vaga será o vencedor da Copa Libertadores. Atlético-MG e Botafogo são os finalistas do mais importante torneio da América do Sul. Flamengo, Fluminense e Palmeiras já estão confirmados no Mundial.

