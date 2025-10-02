A- A+

Futebol Fifa estuda ampliar número de representantes por país no Mundial de Clubes, diz jornal Movimento visa evitar que se repitam cenários em que os campeões das grandes ligas fiquem de fora da competição

A Fifa está considerando alterar as regras para a próxima edição do Mundial de Clubes. A ideia da entidade é aumentar o número de times de um mesmo país, permitindo a participação de até três clubes ao invés de somente dois. As informações são do jornal inglês The Times.

Aumentar o número de representantes por país visa evitar que se repitam cenários em que os campeões das grandes ligas fiquem de fora da competição. No último Mundial de Clubes, Barcelona, Napoli e Liverpool venceram seus respectivos campeonatos, mas não estavam classificados para a disputa do torneio.

Além disso, esse movimento serviria para adiantar outra mudança que a entidade deseja: aumentar o formato do Mundial de Clubes para 48 equipes, algo que tem o apoio da Associação Europeia de Clubes (ECA), mas que esbarra na oposição frontal da Uefa. Embora não haja decisões imediatas, essas mudanças serão discutidas na próxima reunião do Conselho da Fifa.

A Uefa também se opõe a realizar a Copa do Mundo de Clubes bienalmente. Fazer com que a competição seja disputada a cada dois anos é outro desejo da Fifa, mas essa medida colocaria mais pressão no calendário internacional, que já está sendo alvo de críticas. A entidade, no entanto, estaria disposta a remover a Data-Fifa de junho para aliviar a carga de trabalho dos jogadores.

O próximo Mundial de Clubes está previsto para daqui a quatro anos, mas a entidade que rege o futebol mundial está sob pressão dos principais clubes para tornar a competição bienal. O Real Madrid teria levantado a questão da mudança para um ciclo de dois anos durante as negociações com a Fifa em junho.

Como o calendário internacional de partidas está fixo até 2030, com somente a Copa do Mundo de Clubes de 2029 prevista, a entidade não pretende antecipar o torneio para 2027. Contudo, a situação provavelmente mudará depois de 2029, com a perspectiva de outro torneio ser realizado em 2031 a ser explorada.

Veja também