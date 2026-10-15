Fifa planeja mudar regra disciplinar após polêmica com Balogun na Copa do Mundo, diz jornal
Medida será apresentada ao Conselho na mesma reunião em que o presidente Gianni Infantino irá propor o aumento dos repasses financeiros às federações nacionais
A Fifa deve alterar suas regras para evitar que se repita a polêmica envolvendo Folarin Balogun na Copa do Mundo de 2026.
Segundo o jornal The Sun, a mudança determina que os jogadores expulsos cumpram suspensão automática na partida seguinte, exceto quando o cartão vermelho for equivocado.
A revisão da regra ocorre após a decisão de permitir que o atacante dos Estados Unidos disputasse o confronto com a Bélgica, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, apesar de ter recebido cartão vermelho na partida anterior.
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A medida será apresentada ao Conselho da entidade, em Zurique, na mesma reunião em que o presidente Gianni Infantino irá propor o aumento dos repasses financeiros às federações nacionais.
As duas iniciativas acontecem em meio a críticas à gestão do dirigente, que também enfrenta resistência após a tentativa frustrada de abrir parte da estrutura comercial da Fifa a investidores privados.
A polêmica começou depois da expulsão de Balogun no confronto dos Estados Unidos com a Bósnia, na segunda fase do Mundial. A suspensão automática do atacante foi posteriormente convertida, permitindo que ele entrasse em campo contra a Bélgica.
A decisão provocou críticas e levou os belgas a ameaçarem recorrer ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) caso fossem prejudicados pela escalação do jogador.
A Bélgica acabou vencendo por 4 a 1 e avançou na competição, mas o episódio levantou questionamentos sobre a aplicação das regras disciplinares e a influência de Infantino no processo. Segundo o The Sun, a decisão ocorreu após um telefonema do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao dirigente da Fifa.