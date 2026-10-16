Fifa pune Espanha por cantos islamofóbicos em amistoso contra Egito

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A Espanha foi multada em US$20.000 (R$ 101,6 mil) e obrigada a fechar parcialmente seu estádio para o próximo amistoso, depois que torcedores entoaram slogans islamofóbicos duas vezes durante uma partida contra o Egito em março, informou a Fifa em comunicado.

As sanções se referem a incidentes ocorridos no Estádio RDE, próximo a Barcelona, sede do Espanyol, clube da LaLiga, onde alguns torcedores da Espanha entoaram Quem não pular é muçulmano durante uma partida preparatória para a Copa do Mundo que terminou empatada em 0 a 0.

Após a segunda ocorrência do canto, o locutor do estádio emitiu uma advertência e o placar exibiu uma mensagem contra comportamentos discriminatórios.





O atacante espanhol Lamine Yamal, que é muçulmano, condenou os gritos na ocasião, descrevendo-os como desrespeitosos e intoleráveis e chamando os responsáveis de "ignorantes e racistas".

A polícia espanhola iniciou uma investigação no dia seguinte, enquanto a Fifa, órgão regulador mundial, posteriormente abriu um processo disciplinar contra a Federação Espanhola de Futebol (RFEF).



A RFEF argumentou que a palavra “muçulmano” “não era nem insultuosa nem pejorativa”, acrescentando que a conduta dos torcedores deveria ser avaliada com base no Artigo 17 da Fifa, que abrange mensagens políticas, ideológicas, religiosas ou ofensivas, em vez do Artigo 15, que trata de discriminação e abuso racista.



No entanto, a comissão disciplinar da Fifa rejeitou esse argumento, afirmando que o Artigo 15 não exige o uso explícito de um termo ofensivo e que um termo pode ser discriminatório quando usado no contexto como “um insulto, provocação ou marcador de inferioridade”.



A Fifa multou a RFEF e determinou o fechamento de pelo menos 15% dos assentos disponíveis para o próximo amistoso da Espanha.

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