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Sport Fifa pune Sport com transfer ban por negociação envolvendo Rivera Leão está impedido de registrar novos jogadores na próxima janela de transferências

Se dentro de campo as coisas vêm funcionando, fora dele o Sport foi punido pela Fifa nessa quarta-feira (3). O Leão sofreu um transfer ban e está impossibilitado de registrar novos atletas na janela de transferências que abre em 20 de julho.

A sanção é referente à contratação do volante Christian Rivera, que veio do Tijuana/MEX para o Leão na temporada passada. A informação foi divulgada inicialmente pelo ge e confirmada pela Folha de Pernambuco.

A Fifa procurou o Sport no dia 18 de maio cobrando detalhes sobre a operaçãp envolvendo o volante. No entanto, o Rubro-negro não cumpriu o prazo de sete dias para responder a entidade.

Diante do imbróglio, a Fifa aplicou uma multa de mil francos suíços (cerca de R$ 6,4 mil) ao clube pernambucano. No início de junho, a entidade recebeu documentos enviados pelo Sport, mas não se mostrou satisfeita com os documentos. Assim, empregou a punição aos leoninos.

Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação do Sport informou que o clube deve divulgar um pronunciamento sobre o caso ainda nesta quinta-feira (4).

Rivera chegou ao Sport em fevereiro do ano passado, por R$ 17 milhões - na cotação da época -, como a contratação mais cara da história do clube. Foram 43 partidas ao longo de 2025.

Neste ano, após a queda do Leão para a Série B, o jogador foi negociado com o Pachuca/MEX. Na oportunidade, o clube mexicano assumiu o restante do pagamento que a diretoria rubro-negra teria que fazer ao Tijuana pela contratação do atleta: aproximadamente R$ 15 milhões.

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