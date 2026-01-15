Fifa recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingresso para a Copa do Mundo de 2026

A- A+

A Fifa anunciou, na noite desSa quarta-feira (14), que recebeu mais de 500 milhões de pedidos de ingressos para a Copa do Mundo deste ano.

A entidade máxima do futebol observou que, fora dos países-sede, Estados Unidos, México e Canadá, a maioria dos pedidos veio de torcedores residentes na Alemanha, Inglaterra, Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia.

A Fifa está pedindo até US$ 8.680 por ingresso. Após críticas, a organização anunciou no mês passado que oferecerá ingressos a US$ 60 por partida, equivalente a R$ 323,84 na cotação atual, para as 48 federações nacionais participantes do torneio.

As próprias federações decidirão como distribuir esses ingressos entre seus torcedores que compareceram às partidas anteriores.

A organização indicou que a partida mais solicitada na terceira fase de vendas, que ocorreu de 11 de dezembro até essa terça-feira (13), foi Colômbia x Portugal, em 27 de junho, em Miami Gardens, Flórida. Seguido por México x Coreia do Sul em 18 de junho em Guadalajara, México; a final em 19 de julho em East Rutherford, Nova Jersey; a partida de abertura entre México e África do Sul em 11 de junho na Cidade do México; e uma partida da segunda fase em 2 de julho em Toronto

A Fifa indicou que notificará as pessoas sobre suas solicitações de ingressos a partir de 5 de fevereiro e que os ingressos serão distribuídos aleatoriamente para as partidas em que a demanda exceder a disponibilidade.

