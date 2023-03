A- A+

fifa Fifa retira organização do Mundial Sub-20 da Indonésia A entidade, que vai anunciar a nova sede "o mais rápido possível", tomou a decisão depois de um imbróglio político

A Fifa informou nesta quarta-feira (29) que decidiu retirar da Indonésia a organização do Mundial Sub-20 masculino, que deveria reunir no arquipélago do sudeste asiático 24 seleções de 20 de maio a 11 de junho.

A entidade, que vai anunciar a nova sede "o mais rápido possível", tomou a decisão depois de um imbróglio político que impediu a realização do sorteio dos grupos devido à presença de Israel em uma competição disputada em um país de maioria muçulmana.

