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Futebol Fifa retira plano de investimento privado após reação mundial negativa "Após ouvir atentamente todas as opiniões, tornou-se claro que o projeto criou divisões", disse Infantino em nota

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A Fifa voltou atrás nesta sexta-feira (31) e retirou seu projeto FIFA Forward Enterprise (FFE), que previa abrir à iniciativa privada a gestão comercial de suas principais competições, após a forte oposição de dirigentes e confederações de diferentes regiões do futebol mundial.

"Nosso propósito sempre foi — e sempre será — unir e melhorar. Em consequência, essa proposta não seguirá adiante", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, ao anunciar, em comunicado, o fim da iniciativa.

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