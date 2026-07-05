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COPA DO MUNDO Fifa retira suspensão de Balogun, que poderá jogar pelos EUA nas oitavas da Copa O atacante do Monaco estava sendo o destaque da partida em Santa Clara, na Califórnia, após abrir o placar aos 45 minutos

O atacante Folarin Balogun, destaque da seleção dos Estados Unidos na Copa do Mundo, poderá jogar as oitavas de final contra a Bélgica depois que a Fifa retirou neste domingo (5) sua suspensão pelo cartão vermelho recebido na rodada anterior, decisão aplaudida pelo presidente Donald Trump.

"Obrigado à Fifa por fazer o certo e reverter uma grande injustiça", escreveu Trump em sua plataforma Truth Social pouco depois do anúncio da decisão do Comitê Disciplinar da entidade máxima do futebol.

Balogun, artilheiro da seleção americana com três gols, foi expulso durante a vitória sobre a Bósnia e Herzegovina por 2 a 0 na fase de 16-avos de final, na última quarta-feira.

O atacante do Monaco estava sendo o destaque da partida em Santa Clara, na Califórnia, após abrir o placar aos 45 minutos.

No entanto, Balogun recebeu um cartão vermelho direto no segundo tempo (64'), após pisar no tornozelo do zagueiro bósnio Tarik Muharemovic em uma disputa de bola.

A expulsão deixou o 'Team USA' sem seu principal jogador na tentativa de chegar às quartas de final, melhor resultado da equipe na era moderna da Copa do Mundo.

No entanto, a situação de Balogun tomou outro rumo inesperado neste domingo com o relatório disciplinar da Fifa, que começou confirmando que o jogador seria suspenso por um jogo pelo cartão vermelho.

A punição, porém, foi retirada "por um período probatório de um ano", nos termos do Artigo 27 do Código Disciplinar da Fifa, explicou o comunicado.

"Se Folarin Balogun cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a retirada da suspensão será revogada e a punição aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração", acrescenta o texto.

Folarin Balogun, camisa 20 dos Estados Unidos, recebeu um cartão vermelho por uma falta em Tarik Muharemovic (4), da Bósnia e Herzegovina. | Foto: Michael Steele/Getty Images North America/Getty Images Via AFP

Foi um "acidente"

Desde o apito final da partida contra a Bósnia, os Estados Unidos consideraram injusta a expulsão de Balogun, e suas consequências.

Perder o atacante de 25 anos seria um duro golpe para uma seleção que havia começado a Copa do Mundo melhor do que jamais poderia ter sonhado.

A equipe comandada pelo técnico argentino Mauricio Pochettino chegou ao Mundial cercada de dúvidas quanto ao seu nível competitivo, agravadas por várias derrotas recentes, incluindo uma goleada por 5 a 2 para a Bélgica em um amistoso disputado em Atlanta, em março deste ano.

"Para mim, nunca é lance para cartão vermelho", disse Pochettino logo após a partida contra a Bósnia. "Não houve, em momento algum, a intenção de pisar no jogador. Foi uma jogada normal de futebol que foi um acidente".

O próprio jogador também contestou a expulsão.

"Se você já jogou este jogo, entende que há situações que simplesmente não podem ser evitadas e que precisam ser analisadas dentro do contexto quando são revisadas", disse Balogun.

As críticas logo chegaram à esfera política. Um dia depois do jogo, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, pediu que a suspensão fosse reconsiderada.

"Tem de haver um processo de recurso para isso. Provavelmente já é tarde demais para isso, não é?", declarou Rubio.

Neste domingo, a federação de futebol dos Estados Unidos expressou satisfação com a decisão sobre seu atacante.

"Aceitamos a decisão do Comitê Disciplinar e estamos satisfeitos por Folarin Balogun estar apto a competir amanhã", afirmou a US Soccer em comunicado.

"Todas as nossa atenções estão voltadas para o jogo das oitavas de final contra a Bélgica, em Seattle, e esperamos continuar contando com o apoio da nossa torcida incrível", acrescenta a nota.

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