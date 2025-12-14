Dom, 14 de Dezembro

Fifa revela data do anúncio dos vencedores do The Best de 2025

Cerimônia acontecerá durante o jantar da Fifa Celebration 2025, no salão Fairmont Katara Hall, em Doha, no Catar

Premiados do The Best 2025 serão anunciados em um evento especial transmitido ao vivo de Doha - Foto: Juan Mabromata/AFP

A Fifa anunciou, neste domingo, que os premiados do The Best 2025 serão anunciados em um evento especial transmitido ao vivo de Doha, no Catar, na próxima terça-feira, dia 16 de dezembro, a partir das 14h (de Brasília). A cerimônia acontecerá durante o jantar da Fifa Celebration 2025, no salão Fairmont Katara Hall.

Serão revelados os melhores jogadores e técnicos, bem como as melhores jogadoras e técnicas de 2025. Antes disso, os melhores torcedores, goleiros e goleiras e gols serão anunciados a partir de vídeos nas plataformas da Fifa e nas redes sociais, juntamente com o ganhador do Prêmio Fair Play da Fifa.

O evento acontece na véspera da final da Copa Intercontinental entre Paris Saint-Germain e Flamengo, no Estádio Ahmad Bin Ali, que se enfrentarão na próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília).

No masculino, o atacante Raphinha, do Barcelona, é o único brasileiro entre os 11 concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo, tendo como rivais nomes como Yamal, Dembélé e Mbappé.

Veja os indicados ao prêmio The Best

Masculino

Ousmane Dembélé, França e PSG

Achraf Hakimi, Marrocos e PSG

Harry Kane, Inglaterra e Bayern de Munique

Kylian Mbappé, França e Real Madrid

Nuno Mendes, Portugal e PSG

Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea

Pedri, Espanha e Barcelona

Raphinha, Brasil e Barcelona

Mohamed Salah, Egito e Liverpool

Vitinha, Portugal e PSG

Lamine Yamal, Espanha e Barcelona

 

Feminino

Sandy Baltimore, França e Chelsea

Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea

Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona

Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea

Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal

Temwa Chawinga, Malawi e Corrente de Kansas City

Diani Kadidiatou, França e Lyon

Melchie Dumornay, Haiti e Lyon

Patri Guijarro, Espanha e Barcelona

Lindsey Heaps, EUA e Lyon

Lauren James, Inglaterra e Chelsea

Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal

Ewa Pajor, Polônia e Barcelona

Claudia Pina, Espanha e Barcelona

Alexia Putellas, Espanha e Barcelona

Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal

Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal

 

Melhor técnico (futebol masculino)

Javier Aguirre, México

Mikel Arteta, Arsenal

Luis Enrique, PSG

Hansi Flick, Barcelona

Enzo Maresca, Chelsea

Roberto Martínez, Portugal

Arne Slot, Liverpool

 

Melhor técnico(a) (futebol feminino)

Sonia Bompastor, Chelsea

Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Lyon

Seb Hines, Orlando Pride

Renée Slegers, Arsenal

Sarina Wiegman, Inglaterra

 

Melhor goleiro

Alisson Becker, Brasil e Liverpool

Thibaut Courtois, Bélgica e Real Madrid

Gianluigi Donnarumma, Itália e PSG/Manchester City

Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa

Manuel Neuer, Alemanha e Bayern de Munique

David Raya, Espanha e Arsenal

Yann Sommer, Suíça e Inter de Milão

Wojciech Szczęsny, Polônia e Barcelona

 

Melhor goleira

Ann-Katrin Berger, Alemanha e Gotham FC

Cata Coll, Espanha e Barcelona

Christiane Endler, Chile e Lyon

Hannah Hampton, Inglaterra e Chelsea

Anna Moorhouse, Inglaterra e Orlando Pride

Chiamaka Nnadozie, Nigéria e Paris FC/Brighton

Phallon Tullis-Joyce, EUA e Manchester United

 

Prêmio Puskás

Alerrandro (Vitória x Cruzeiro - 19 de agosto de 2024)

Alessandro Deiola (Cagliari x Venezia - 18 de maio de 2025)

Pedro de la Vega (Cruz Azul x Seattle Sounders - 31 de julho de 2025)

Santiago Montiel (Independiente x Independiente Rivadavia - 11 de maio de 2025)

Amr Nasser (Al Ahly x Pharco - 17 de abril de 2025)

Carlos Orrantía (Querétaro x Atlas - 16 de abril de 2025)

Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - 21 de junho de 2025)

Declan Rice (Arsenal x Real Madrid - 8 de abril de 2025)

Rizky Ridho (Persija Jakarta x Arema - 9 de março de 2025)

Kévin Rodrigues (Kasımpasa x Rizespor - 9 de fevereiro de 2025)

Lamine Yamal (Espanyol x Barcelona - 15 de maio de 2025)

 

Prêmio Marta

Jordyn Bugg (North Carolina Courage x Seattle Reign - 22 de março de 2025)

Mariona Caldentey (Olympique Lyonnais x Arsenal - 27 de abril de 2025)

Ashley Cheatley (Brentford x Ascot United - 3 de novembro de 2024)

Kyra Cooney-Cross (Alemanha x Austrália - 28 de outubro de 2024)

Jon Ryong-jong (RPD da Coreia x Argentina - 2 de setembro de 2024)

Marta (Orlando Pride x Kansas City Current - 17 de novembro de 2024)

Vivianne Miedema (País de Gales x Países Baixos - 5 de julho de 2025)

Kishi Núñez (Argentina x Costa Rica - 8 de setembro de 2024)

Lizbeth Ovalle (Tigres x Guadalajara - 3 de março de 2025)

Ally Sentnor (EUA x Colômbia - 20 de fevereiro de 2025)

Khadija Shaw (Hammarby x Manchester City - 21 de novembro de 2024)

