Fifa revela data do anúncio dos vencedores do The Best de 2025
Cerimônia acontecerá durante o jantar da Fifa Celebration 2025, no salão Fairmont Katara Hall, em Doha, no Catar
A Fifa anunciou, neste domingo, que os premiados do The Best 2025 serão anunciados em um evento especial transmitido ao vivo de Doha, no Catar, na próxima terça-feira, dia 16 de dezembro, a partir das 14h (de Brasília). A cerimônia acontecerá durante o jantar da Fifa Celebration 2025, no salão Fairmont Katara Hall.
Serão revelados os melhores jogadores e técnicos, bem como as melhores jogadoras e técnicas de 2025. Antes disso, os melhores torcedores, goleiros e goleiras e gols serão anunciados a partir de vídeos nas plataformas da Fifa e nas redes sociais, juntamente com o ganhador do Prêmio Fair Play da Fifa.
O evento acontece na véspera da final da Copa Intercontinental entre Paris Saint-Germain e Flamengo, no Estádio Ahmad Bin Ali, que se enfrentarão na próxima quarta-feira, às 14h (de Brasília).
No masculino, o atacante Raphinha, do Barcelona, é o único brasileiro entre os 11 concorrentes ao prêmio de melhor jogador do mundo, tendo como rivais nomes como Yamal, Dembélé e Mbappé.
Veja os indicados ao prêmio The Best
Masculino
Ousmane Dembélé, França e PSG
Achraf Hakimi, Marrocos e PSG
Harry Kane, Inglaterra e Bayern de Munique
Kylian Mbappé, França e Real Madrid
Nuno Mendes, Portugal e PSG
Cole Palmer, Inglaterra e Chelsea
Pedri, Espanha e Barcelona
Raphinha, Brasil e Barcelona
Mohamed Salah, Egito e Liverpool
Vitinha, Portugal e PSG
Lamine Yamal, Espanha e Barcelona
Feminino
Sandy Baltimore, França e Chelsea
Nathalie Bjorn, Suécia e Chelsea
Aitana Bonmati, Espanha e Barcelona
Lucy Bronze, Inglaterra e Chelsea
Mariona Caldentey, Espanha e Arsenal
Temwa Chawinga, Malawi e Corrente de Kansas City
Diani Kadidiatou, França e Lyon
Melchie Dumornay, Haiti e Lyon
Patri Guijarro, Espanha e Barcelona
Lindsey Heaps, EUA e Lyon
Lauren James, Inglaterra e Chelsea
Chloe Kelly, Inglaterra e Manchester City/Arsenal
Ewa Pajor, Polônia e Barcelona
Claudia Pina, Espanha e Barcelona
Alexia Putellas, Espanha e Barcelona
Alessia Russo, Inglaterra e Arsenal
Leah Williamson, Inglaterra e Arsenal
Melhor técnico (futebol masculino)
Javier Aguirre, México
Mikel Arteta, Arsenal
Luis Enrique, PSG
Hansi Flick, Barcelona
Enzo Maresca, Chelsea
Roberto Martínez, Portugal
Arne Slot, Liverpool
Melhor técnico(a) (futebol feminino)
Sonia Bompastor, Chelsea
Jonatan Giráldez, Washington Spirit/Lyon
Seb Hines, Orlando Pride
Renée Slegers, Arsenal
Sarina Wiegman, Inglaterra
Melhor goleiro
Alisson Becker, Brasil e Liverpool
Thibaut Courtois, Bélgica e Real Madrid
Gianluigi Donnarumma, Itália e PSG/Manchester City
Emiliano Martínez, Argentina e Aston Villa
Manuel Neuer, Alemanha e Bayern de Munique
David Raya, Espanha e Arsenal
Yann Sommer, Suíça e Inter de Milão
Wojciech Szczęsny, Polônia e Barcelona
Melhor goleira
Ann-Katrin Berger, Alemanha e Gotham FC
Cata Coll, Espanha e Barcelona
Christiane Endler, Chile e Lyon
Hannah Hampton, Inglaterra e Chelsea
Anna Moorhouse, Inglaterra e Orlando Pride
Chiamaka Nnadozie, Nigéria e Paris FC/Brighton
Phallon Tullis-Joyce, EUA e Manchester United
Prêmio Puskás
Alerrandro (Vitória x Cruzeiro - 19 de agosto de 2024)
Alessandro Deiola (Cagliari x Venezia - 18 de maio de 2025)
Pedro de la Vega (Cruz Azul x Seattle Sounders - 31 de julho de 2025)
Santiago Montiel (Independiente x Independiente Rivadavia - 11 de maio de 2025)
Amr Nasser (Al Ahly x Pharco - 17 de abril de 2025)
Carlos Orrantía (Querétaro x Atlas - 16 de abril de 2025)
Lucas Ribeiro | Mamelodi Sundowns x Borussia Dortmund - 21 de junho de 2025)
Declan Rice (Arsenal x Real Madrid - 8 de abril de 2025)
Rizky Ridho (Persija Jakarta x Arema - 9 de março de 2025)
Kévin Rodrigues (Kasımpasa x Rizespor - 9 de fevereiro de 2025)
Lamine Yamal (Espanyol x Barcelona - 15 de maio de 2025)
Prêmio Marta
Jordyn Bugg (North Carolina Courage x Seattle Reign - 22 de março de 2025)
Mariona Caldentey (Olympique Lyonnais x Arsenal - 27 de abril de 2025)
Ashley Cheatley (Brentford x Ascot United - 3 de novembro de 2024)
Kyra Cooney-Cross (Alemanha x Austrália - 28 de outubro de 2024)
Jon Ryong-jong (RPD da Coreia x Argentina - 2 de setembro de 2024)
Marta (Orlando Pride x Kansas City Current - 17 de novembro de 2024)
Vivianne Miedema (País de Gales x Países Baixos - 5 de julho de 2025)
Kishi Núñez (Argentina x Costa Rica - 8 de setembro de 2024)
Lizbeth Ovalle (Tigres x Guadalajara - 3 de março de 2025)
Ally Sentnor (EUA x Colômbia - 20 de fevereiro de 2025)
Khadija Shaw (Hammarby x Manchester City - 21 de novembro de 2024)