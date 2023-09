A- A+

Mundial de Clubes Fifa sorteia duelos do Mundial de Clubes e campeão da Libertadores pode enfrentar time de Benzema O Al-Ittihad vai disputar o torneio como representante do país-sede do torneio

Os duelos e chaveamento do Mundial de Clubes de 2023 foram sorteados nesta terça-feira (5) pela Fifa. No caminho do campeão da Libertadores, que ainda tem três brasileiros na disputa, caiu o Al-Ittihad, equipe da Arábia Saudita tem o atacante Benzema e os volantes Fabinho e Kanté como estrelas. O torneio será disputado entre 12 e 22 de dezembro deste ano.

O Al-Ittihad ganhou a vaga como representante da Arábia Saudita, país-sede do Mundial de Clubes. Para chegar no representante sul-americano, a equipe de Benzema vai precisar vencer dois jogos antes de chegar nas semifinais.

Tanto o campeão da Libertadores, que pode ser Palmeiras, Internacional, Boca Juniors sou Fluminense, quanto o Manchester City- campeão da Champions League-, começam nas semifinais.

O representante da Conmebol enfrentará nas semifinais o vencedor do confronto entre o Al Ahly, do Egito e o vencedor de Al-Ittihad x Auckland City, da Nova Zelândia, no jogo de abertura.

O Manchester City vai esperar quem avançar do confronto entre León, do México, ou o Urawa Reds, do Japão.

Confira os jogos definidos:

Jogo 1: Al-Ittihad x Auckland City

Jogo 2: Al Ahly x Vencedor do jogo 1

Jogo 3: León x Urawa Reds

Semifinal 1: Campeão da Libertadores x Vencedor do Jogo 2

Semifinal 2: Manchester City x Vencedor do Jogo 3

Final: Vencedor Semifinal 1 x Vencedor Semifinal 2

Mundial de Clubes 2023: clubes participantes



Ásia: Urawa Red Diamonds (Japão), campeão da Champions League da AFC

África: Al Ahly (Egito), campeão da Champions League da CAF

Europa: Manchester City (Inglaterra), campeão da Champions League da Uefa

América do Sul: Boca Juniors, Fluminense, Internacional ou Palmeiras, semifinalistas da Conmebol Libertadores

América do Norte, Central e Caribe: León (México), campeão da Concachampions

Oceania: Auckland City (Nova Zelândia), campeão da Champions League da OFC

País-sede: Al-Ittihad, campeão da Liga Saudita



