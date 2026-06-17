Fifa suspende meia por três jogos após expulsão na estreia da África do Sul

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A África do Sul terá um desfalque importante na sequência da Copa do Mundo. A Fifa confirmou a suspensão de três jogos para Themba Zwane, expulso na estreia da seleção contra o México, em derrota por 2 a 0.



O lance aconteceu no segundo tempo. Zwane havia entrado aos 15 minutos e recebeu cartão vermelho aos 38 após atingir o rosto de Alvarado durante uma disputa de bola. A decisão do árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio gerou questionamentos por parte da comissão técnica sul-africana.



Hugo Broos, treinador da Bafana Bafana, demonstrou insatisfação com a expulsão e avaliou que o lance poderia ter sido interpretado de outra forma.

"O primeiro cartão dá para entender, mas o segundo foi um bloqueio do jogador mexicano no meu jogador. Foi a decisão do árbitro, mas uma decisão exagerada e devemos aceitar", disse após a partida.



Com a punição confirmada, o camisa 11 ficará fora dos próximos compromissos da fase de grupos e também não poderá atuar em uma possível partida da segunda fase caso a equipe avance.



A África do Sul ainda tem a possibilidade de apresentar recurso contra a decisão, mas a tendência é que Zwane fique afastado em um momento importante da campanha. O meia é um dos jogadores mais experientes do grupo.



Antes da expulsão, Zwane teve participação discreta diante do México. O meia teve pouco contato com a bola e não conseguiu mudar o cenário da partida, que terminou com a vitória mexicana na estreia do Mundial.



A África do Sul enfrenta a República Tcheca nesta quinta-feira, às 13h, am Atlanta.

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