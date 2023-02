A- A+

The Best Fifa The Best 2023: confira indicados, horário e onde assistir à premiação dos melhores da temporada Entre as categorias, os prêmios mais esperados são para o melhor jogador e jogadora

A Fifa entrega nesta segunda-feira (27) diversos prêmios para os melhores da temporada em diferentes categorias. A cerimônia do The Best começa a partir das 17h e as escolhas mais esperadas são para o melhor jogador e a melhor jogadora da temporada.

Os grandes prêmios tem como concorrentes pelo masculino os franceses Karim Benzema e Kylian Mbappé, além do argentino Lionel Messi. No feminino, a inglesa Mead disputa com a americana Morgan e a espanhola Putellas.

Os outros prêmios do The Best são: melhores goleiro e goleira, melhores técnicos no masculino e feminino, prêmio Puskás de gol mais bonito, troféu Fair Play, prêmio de torcedor, além das seleções masculina e feminina do período.

Diferente de outras edições, o The Best de 2023 corresponde a uma temporada e meia, para encaixar a Copa do Mundo do Catar que foi realizada no final do ano passado.

O único brasileiro com chance de levar um dos prêmios é o atacante Richarlison. O gol de voleio contra a Sérvia, na estreia da Copa do Mundo, é um dos finalistas do Prêmio Puskás.

Confira os indicados em todas as categorias:

Melhor jogador

Lionel Messi (PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Melhor jogadora

Beth Mead (Arsenal)

Alex Morgan (San Diego Wave)

Alexia Putellas (Barcelona)

Melhor treinador

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentina)

Melhor treinadora

Sonia Bompastor (Olympique Lyon)

Pia Sundhage (Brasil)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Melhor goleiro

Yassine Bounou (Sevilla)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Melhor goleira

Christine Endler (Olympique Lyon)

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Mary Earps (Manchester United)

Prêmio Puskas

Richarlison (Brasil): Brasil x Sérvia (Copa do Mundo)

Dimitri Payet (França): Olympique Marseille x PAOK (Conference League)

Marcin Oleksy (Polônia): Warta Poznań x Stal Rzeszów (Campeonato Polonês de Amputados)

Onde assistir ao The Best:

ESPN (tv fechada), SporTV (tv fechada), Star+ (streaming), Live GE e Cazé TV (youtube).

