Futebol Fifa The Best: veja indicados entre os melhores do mundo Cerimônia começará às 17h, em Paris, levando em consideração o desempenho dos atletas entre agosto de 2021 e dezembro de 2022

Nesta segunda (27), a partir das 17h, em Paris, na França, a Fifa escolherá os melhores jogadores do mundo em 2022. É o prêmio "Fifa The Best". A escolha inclui votos de técnicos e capitães das seleções nacionais, jornalistas de todo o mundo e torcedores (via internet). Na categoria masculina de melhor atleta do ano anterior, disputam os franceses Karim Benzema (Real Madrid) e Kyllian Mbappé (Paris Saint-Germain), além do argentino Lionel Messi (Paris Saint-Germain).

Veja as categorias

- Melhor jogador (masculino) e melhor jogadora (feminino)

- Melhor goleiro (masculino) e melhor goleira (feminino)

- Melhores treinadores (masculino e feminino)

- Puskas (gol mais bonito do ano)

- Fan Awards (prêmio dos torcedores)

- Fair Play

- Prêmio especial da Fifa

- Seleção do ano (masculino e feminino), escolhida pelo sindicato mundial dos jogadores (FifPro).

Melhor jogador

Lionel Messi (PSG)

Karim Benzema (Real Madrid)

Kylian Mbappé (PSG)

Melhor jogadora

Beth Mead (Arsenal)

Alex Morgan (San Diego Wave)

Alexia Putellas (Barcelona)

Melhor treinador

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Pep Guardiola (Manchester City)

Lionel Scaloni (Argentina)

Melhor treinadora

Sonia Bompastor (Olympique Lyon)

Pia Sundhage (Brasil)

Sarina Wiegman (Inglaterra)

Melhor goleiro

Yassine Bounou (Sevilla)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Emiliano Martinez (Aston Villa)

Melhor goleira

Christine Endler (Olympique Lyon)

Ann-Katrin Berger (Chelsea)

Mary Earps (Manchester United)

Prêmio Puskas

Richarlison (Brasil): Brasil x Sérvia (Copa do Mundo)

Dimitri Payet (França): Olympique Marseille x PAOK (Conference League)

Marcin Oleksy (Polônia): Warta Poznań x Stal Rzeszów (Campeonato Polonês de Amputados)

