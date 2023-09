A- A+

Futebol Fifa transfere parte de seus funcionários para Miami; entenda Departamento jurídico da entidade máxima do futebol mundial está entre setores que passarão por mudança; país receberá Copa do Mundo em 2026 e Mundial de Clube em 2025

A FIFA vai realocar mais de 100 funcionários, incluindo seu departamento jurídico, de Zurique, na Suíça, para Miami, do estado americano da Flórida, à medida que a organização intensifica seus esforços de descentralização, disse à AFP uma fonte com conhecimento da mudança na terça-feira (26). O órgão dirigente do futebol mundial já transferiu parte do seu departamento de grandes federações-membro para Paris e recentemente abriu escritórios em Miami para ajudar na organização da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México.

Esses escritórios assumirão agora um papel mais importante com a chegada permanente de funcionários que trabalham em quatro departamentos diferentes. Uma fonte familiarizada com o assunto disse à AFP que os departamentos Jurídico e de Compliance, Risco e Consultivo se mudariam todos para Miami junto com os órgãos judiciais da organização.

A fonte disse que, além da próxima Copa do Mundo, Miami é vista como uma localização estratégica devido à sua proximidade com as 41 associações membros da região da CONCACAF, abrangendo a América do Norte e Central e o Caribe e as fáceis conexões com a América do Sul.

Além da Copa do Mundo, os Estados Unidos também sediarão a Copa do Mundo de Clubes ampliada da FIFA em 2025. A equipe da FIFA foi informada da medida por e-mail distribuído na terça-feira. Um porta-voz da FIFA confirmou que a equipe estava se mudando para Miami, mas não especificou o número de cargos que iriam para a Flórida.

"A FIFA é um órgão de governo global e alguns departamentos foram informados sobre uma mudança planeada para um novo escritório permanente em Miami", disse o porta-voz à AFP.

"Isso está alinhado com a visão global de uma organização que tem 211 associações membros. Nossos novos escritórios em Miami e Cingapura se somam ao nosso escritório em Paris e aos escritórios de desenvolvimento regional em todo o mundo. A sede da FIFA permanece em Zurique", acrescentou o porta-voz. .

A sede da FIFA, nas colinas acima de Zurique, é conhecida como “A Casa da FIFA” e tem sido a base da organização desde 2007. A FIFA foi fundada em Paris em 1904, mas mudou-se para Zurique em 1932.

