Fifa vai doar R$ 5 milhões às vítimas de terremoto na Venezuela

A- A+

A Fifa anunciou que irá destinar US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5 milhões) para as vítimas do terremoto na Venezuela. Segundo a entidade máxima do futebol, os recursos fornecerão assistência humanitária urgente às populações afetadas, fortalecerão as operações de resposta a emergências e ajudarão as comunidades a iniciar sua recuperação



A quantia é proveniente do Fundo Humanitário da Fundação Fifa, mecanismo criado para mobilizar recursos de emergência em situações de crise, como desastres naturais.





O número de mortos em decorrência dos dois terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu para pelo menos 3 889, enquanto o total de feridos permanece em quase 17 mil, segundo boletim oficial divulgado pelo governo nesta quinta-feira, 9.



Os tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5 na escala Richter, também deixaram 17.907 pessoas desabrigadas, de acordo com relatório publicado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, na plataforma Telegram.



"O povo da Venezuela tem a total solidariedade da família global nestes tempos tão difíceis", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em nota divulgada pela entidade. O futebol tem uma capacidade única de unir pessoas e transmitir esperança, especialmente em tempos de crise. Por meio da Fundação Fifa, temos orgulho de estar ao lado do povo venezuelano e apoiar as organizações humanitárias e os parceiros locais que trabalham incansavelmente para levar ajuda urgente a quem mais precisa."

Gianni Infantino, presidente da Fifa . Foto: Juan Mabromata/AFP



Ex-presidente da Argentina e atual chefe executivo da Fundação Fifa, Maurício Macri destacou a importância da entidade neste momento de calamidade.



"Estamos ao lado das pessoas afetadas por este terremoto devastador. O futebol tem uma capacidade extraordinária de unir pessoas, especialmente em momentos de grande necessidade. Por meio do nosso Fundo Humanitário, reafirmamos nosso compromisso de estar ao lado do povo venezuelano e apoiar o trabalho de organizações exemplares que trabalham incansavelmente para fornecer assistência emergencial às comunidades afetadas."



Segunda a Fifa, a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) também participa ativamente dos esforços de ajuda humanitária no país, destacando o importante papel que o futebol pode desempenhar no apoio às comunidades, tanto na resposta imediata quanto no processo de recuperação após uma crise.



Sobe para 3.889 número de mortos pelo duplo terremoto na Venezuela. Foto: Miguel Medina / AFP



A entidade informou ainda que os detalhes relativos à distribuição dos fundos e aos projetos que receberão apoio serão anunciados à medida que as avaliações humanitárias avançarem e os detalhes operacionais forem finalizados.



O número de mortos em decorrência do duplo terremoto que atingiu a Venezuela há duas semanas subiu para pelo menos 3.889, enquanto o número de feridos permaneceu em quase 17 mil, segundo um boletim oficial do governo divulgado nesta quinta-feira, 9.



Os fortes terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, ocorridos em 24 de junho, deixaram ainda 17.907 pessoas desabrigadas, de acordo com o relatório divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, na plataforma Telegram.

Veja também