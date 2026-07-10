Fifa vai doar R$ 5 milhões às vítimas de terremoto na Venezuela
A quantia é proveniente do Fundo Humanitário da Fundação Fifa
A Fifa anunciou que irá destinar US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5 milhões) para as vítimas do terremoto na Venezuela. Segundo a entidade máxima do futebol, os recursos fornecerão assistência humanitária urgente às populações afetadas, fortalecerão as operações de resposta a emergências e ajudarão as comunidades a iniciar sua recuperação
A quantia é proveniente do Fundo Humanitário da Fundação Fifa, mecanismo criado para mobilizar recursos de emergência em situações de crise, como desastres naturais.
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O número de mortos em decorrência dos dois terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu para pelo menos 3 889, enquanto o total de feridos permanece em quase 17 mil, segundo boletim oficial divulgado pelo governo nesta quinta-feira, 9.
Os tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5 na escala Richter, também deixaram 17.907 pessoas desabrigadas, de acordo com relatório publicado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, na plataforma Telegram.
"O povo da Venezuela tem a total solidariedade da família global nestes tempos tão difíceis", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em nota divulgada pela entidade. O futebol tem uma capacidade única de unir pessoas e transmitir esperança, especialmente em tempos de crise. Por meio da Fundação Fifa, temos orgulho de estar ao lado do povo venezuelano e apoiar as organizações humanitárias e os parceiros locais que trabalham incansavelmente para levar ajuda urgente a quem mais precisa."
Ex-presidente da Argentina e atual chefe executivo da Fundação Fifa, Maurício Macri destacou a importância da entidade neste momento de calamidade.
"Estamos ao lado das pessoas afetadas por este terremoto devastador. O futebol tem uma capacidade extraordinária de unir pessoas, especialmente em momentos de grande necessidade. Por meio do nosso Fundo Humanitário, reafirmamos nosso compromisso de estar ao lado do povo venezuelano e apoiar o trabalho de organizações exemplares que trabalham incansavelmente para fornecer assistência emergencial às comunidades afetadas."
Segunda a Fifa, a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) também participa ativamente dos esforços de ajuda humanitária no país, destacando o importante papel que o futebol pode desempenhar no apoio às comunidades, tanto na resposta imediata quanto no processo de recuperação após uma crise.
A entidade informou ainda que os detalhes relativos à distribuição dos fundos e aos projetos que receberão apoio serão anunciados à medida que as avaliações humanitárias avançarem e os detalhes operacionais forem finalizados.
O número de mortos em decorrência do duplo terremoto que atingiu a Venezuela há duas semanas subiu para pelo menos 3.889, enquanto o número de feridos permaneceu em quase 17 mil, segundo um boletim oficial do governo divulgado nesta quinta-feira, 9.
Os fortes terremotos consecutivos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, ocorridos em 24 de junho, deixaram ainda 17.907 pessoas desabrigadas, de acordo com o relatório divulgado pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, na plataforma Telegram.