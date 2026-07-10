A- A+

Copa do Mundo Fifa vende pedaços do gramado da final da Copa do Mundo por R$ 2,3 mil A loja da Fifa indica que cada pedaço de grama mede 44,5 x 44,5 , embora não especifique se a medida é em polegadas, centímetros ou milímetros

A Fifa, acusada de cobrar preços exorbitantes pelos ingressos para a Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá, está vendendo o gramado que será usado na final de 19 de julho no MetLife Stadium, em Nova Jersey, por US$ 450 (cerca de R$ 2,3 mil) a unidade.

A loja da Fifa indica que cada pedaço de grama mede 44,5 x 44,5 , embora não especifique se a medida é em polegadas, centímetros ou milímetros.

"Possua um pedaço autêntico da história do futebol com um fragmento genuíno do gramado da Copa do Mundo da Fifa de 2026, preservado permanentemente em acrílico premium com um pen drive de lembrança", afirma a loja virtual da Fifa. "Cada peça contém um fragmento original do icônico gramado da final, tornando-se um item de colecionador único que celebra um dos maiores eventos esportivos do mundo."

A Fifa afirmou que "o pen drive de acrílico inclui uma película de autenticidade, além de oferecer uma peça de exibição elegante e contemporânea. Apresentado em uma caixa articulada premium com detalhes marcantes em UV, este item exclusivo foi projetado tanto para colecionadores quanto para fãs e entusiastas do futebol". A Fifa está disponibilizando o gramado para envio apenas para endereços nos Estados Unidos e na Europa.

Jogadores e técnicos criticaram a qualidade do gramado do MetLife Stadium, que normalmente utiliza grama sintética para os jogos do New York Giants da NFL.

A Fifa está vendendo ingressos normais para a final por até US$ 32.970 e cobrando US$ 34.500 e US$ 32.500 para ingressos de hospitalidade, que incluem comida e bebida.

Veja também