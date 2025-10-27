Fifpro divulga indicados a melhores da temporada, com cinco brasileiros na disputa; saiba quem são
Marta e Debinha foram indicadas na categoria das mulheres, e Alisson, Marquinhos e Raphinha são os representantes do país entre os homens
O Fifpro, sindicato que reúne mais de 65 mil jogadoras e jogadores profissionais de futebol, divulgou nesta segunda-feira os indicados à premiação anual. São 26 concorrentes em cada categoria, e os 11 mais votados farão parte da seleção masculina e feminina. Entre os homens, os representantes brasileiros são Alisson, Marquinhos e Raphinha, enquanto Marta e Debinha disputam a categoria das mulheres.
Leia também
• Vini Jr. 'explode' ao ser substituído em clássico e ameaça deixar o Real Madrid: "Sempre eu"
• Lazio derrota Juventus no encerramento da oitava rodada do Campeonato Italiano
Os escolhidos serão divulgados nos perfis da Fifpro nas redes sociais em 3 de novembro, às 10h (de Brasília). As seleções serão compostas por um(a) goleiro(a), três defensores(as), três meio-campistas e três atacantes, além de um(a) jogador(a) de linha, de qualquer posição, que receber a maior quantidade de votos entre os restantes. Para serem elegíveis, as jogadoras precisam ter participado de pelo menos 20 partidas entre julho de 2024 e 2025, enquanto para os homens o número sobe para 30.
Entre as mulheres, a Inglaterra — atual bicampeã da Euro — tem o maior número de representantes: nove. A lista inclui a goleira Hannah Hampton, premiada na Bola de Ouro, e a atacante Alessia Russo, terceira mais votada na mesma cerimônia. A Espanha aparece em seguida, com sete indicadas, incluindo Aitana Bonmatí, três vezes vencedora do prêmio da France Football, e Alexia Putellas, que já foi escolhida duas vezes. Outros destaques são as jovens Michelle Agyemang, representante inglesa de 20 anos, e a espanhola Vicky López, eleita a melhor jogadora sub-21.
Sete jogadoras furaram a bolha do domínio europeu. A colombiana Linda Caicedo, do Real Madrid, concorre com Marta no Ataque. Também do Orlando Pride, Barbra Banda representa a Zâmbia. A marroquina Ghizlane Chebbak, meia do Al-Hilal disputa a preferência dos votantes com Debinha. Entre as defensoras, a nigeriana Michelle Alozie (Houston Dash-EUA) e a australiana Ellie Carpenter (Lyonnes/Chelsea) fazem frente à hegemonia da Europa.
Na disputa masculina, a proporção também é de 19 europeus contra sete jogadores oriundos de diversos lugares do mundo. No ataque, Raphinha, Messi e Salah representam a América do Sul e a África, contra os franceses Mbappé e Dembelé, o espanhol Yamal, o português Cristiano Ronaldo e o norueguês Haaland. O meia uruguaio Federico Valverde, do Real Madrid, é o único não-europeu na disputa, mas na defesa, Marquinhos e Hakimi, lateral marroquino, compõem uma frente maior. Por fim, Alisson disputa a vaga na lista final com Donnarumma e Courtois.
Veja abaixo as listas completas
Indicadas aos melhores do ano do Fifpro
Goleiras: Ann-Katrin Berger, Mary Earps e Hannah Hampton
Defensoras: Michelle Alozie, Ona Battle, Millie Bright, Olga Carmona, Ellie Carpenter e Leah Williamson
Meias: Aitana Bonmatí, Ghizlane Chebbak, Debinha, Patri Guijarro, Vicky López, Alexia Putellas, Ella Toone e Keira Walsh
Atacantes: Michelle Agyemang, Barbra Banda, Linda Caicedo, Athenea del Castillo, Chloe Kelly, Marta e Alessia Russo
Indicados aos melhores do ano do Fifpro
Goleiros: Alisson, Courtois e Donnarumma
Defensores: Trent Alexander-Arnold, Pau Cubarsi, Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes, William Saliba e Van Djik
Meias: Bellingham, De Bruyne, Modric, João Neves, Cole Palmer, Pedri, Fede Valverde, Vitinha
Atacantes: Dembelé, Haaland, Mbappé, Messi, Raphinha, Cristiano Ronaldo, Salah e Yamal