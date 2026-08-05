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Futebol Internacional Figo pede saída de Infantino e faz duro ataque ao presidente da Fifa: "Comportamento mais baixo" Ex-jogador português acusa dirigente de agir para benefício próprio e critica plano de abrir braço comercial da entidade a investidores

O ex-jogador português Luís Figo fez um dos ataques mais duros até agora contra Gianni Infantino e pediu a saída imediata do presidente da Fifa.

Em artigo publicado no jornal britânico Daily Mail, o ex-capitão da seleção de Portugal afirmou que o dirigente tem o "comportamento mais baixo, enganador e egoísta" que testemunhou em mais de duas décadas no futebol profissional.

Atualmente conselheiro da Uefa, Figo resumiu sua posição em uma frase direta: "Infantino tem de sair". Segundo ele, o presidente da Fifa representa "uma relíquia do passado do futebol" e não deveria continuar à frente da entidade.

As críticas têm como principal alvo o projeto, posteriormente abandonado, que previa a criação de uma empresa para administrar os direitos comerciais da Fifa e de competições como a Copa do Mundo, com a participação de investidores privados.

Figo questionou a falta de transparência da proposta e criticou o fato de ela não ter sido apresentada formalmente às federações durante a Copa do Mundo.

"Se era uma ideia tão boa, por que não foi apresentada aos membros quando todos estavam reunidos antes da final do Mundial?", escreveu.

O ex-meia também acusou Infantino de não explicar às associações nacionais as consequências de uma eventual venda parcial dos direitos comerciais da Copa do Mundo.

"Não é ousado quando se deixa de explicar que, uma vez vendida essa participação, ela desaparece para sempre e priva as futuras gerações da propriedade do Mundial", afirmou.

No artigo, Figo também critica outras decisões da atual gestão da Fifa, incluindo a condução de processos disciplinares e o que classificou como uma sucessão de medidas tomadas para favorecer aliados políticos do presidente.

O português ainda cita declarações do príncipe Ali bin Al Hussein, presidente da Federação Jordaniana de Futebol e antigo adversário de Infantino em disputas políticas na Fifa, que recentemente acusou a entidade de adotar práticas de "chantagem" para manter o atual presidente no poder.

Para Figo, a Fifa não precisa recorrer a investimentos privados para ampliar sua atuação. Segundo ele, a entidade possui reservas financeiras suficientes para investir em infraestrutura, desenvolvimento do futebol e formação de treinadores em todo o mundo.

Na conclusão do artigo, o ex-Bola de Ouro voltou a pedir a saída de Infantino e fez sua crítica mais contundente.

"Infantino desonrou o cargo de presidente da Fifa que prometeu elevar. Mentiu, enganou e tentou enriquecer às custas do futebol que deveria servir. Talvez seja tarde para salvar sua dignidade, mas ainda há tempo para salvar o futebol", escreveu.

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