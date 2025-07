A- A+

Futebol Figueirense x Náutico: confira escalações e onde assistir Confronto será neste domingo (13), no Orlando Scarpelli, válido pela Série C do Campeonato Brasileiro

Distante oito posições na tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro, Náutico e Figueirense, que se enfrentam neste domingo (13), no Orlando Scarpelli, não estão tão longe na pontuação. Dos pernambucanos, em quinto, com 16 pontos, para os catarinenses, em 13º, com 13, são apenas três pontos. A distância de uma vitória. Cenário embolado que reforça a atenção dos alvirrubros para não deixar o G8 que vale vaga ao quadrangular do acesso.





Equilíbrio

“A Série C tem um equilíbrio técnico grande. Creio que em função do valor de investimento das equipes, muito parelho e baixo porque as receitas são menores em relação à Série B”, observou o auxiliar-técnico do Náutico, Guilherme dos Anjos, que prevê uma mudança de regulamento no campeonato.

“Vejo a competição tendo uma atenção maior da CBF neste ano. Acredito que ano que vem deve ter a mudança para 38 jogos. Espero que tenha, inclusive, porque seria extremamente positivo tanto para os profissionais quanto para a competição”, apontou.

Das quatro vitórias alcançadas pelo Náutico até o momento na Série C, duas foram como visitante, contra Ypiranga-RS e Tombense. Desempenho que o auxiliar vê como prova de que o Timbu pode seguir somando pontos longe do Recife.

“Acho que isso (ganhar fora de casa) era um um certo tabu aqui, uma dificuldade. Antes do jogo do Ypiranga, isso foi muito mencionado e a gente começou a quebrar um pouco esse paradigma. O Náutico, assim como outras duas, três equipes, é uma das camisas mais pesadas (da Série C), mas camisa, por si só, não ganha jogo. Precisa ter atitude para vencer”, frisou.



Ataque

Para o confronto, o auxiliar não confirmou se o centroavante Paulo Sérgio, recuperado de lesão muscular, retorna ao time titular. O jogador começou no banco de reservas na partida diante do Floresta.

“Paulo teve algumas infelicidades dentro da temporada. Principalmente com relação à lesão, isso perde um pouquinho da consistência de trabalho. Eu o vejo se dedicando muito até porque a característica exigida da função, por nós, é muito intensa e desgastante”, contou.

Caso Paulo não seja escalado como titular, o Náutico terá novamente Bruno Mezenga como centroavante.

“Alguns podem não estar tão satisfeitos, mas a gente entende que Bruno está conseguindo taticamente atender aquilo que a gente quer. O centroavante vive de gol. E o próprio Bruno sabe disso, ele precisa disso, assim como o Paulo, mas eu não tenho dúvida que ele também está tendo um uma performance muito positiva. Então, (a titularidade) vai ser de acordo um pouco com o jogo, com as circunstâncias”, finalizou.



Ficha técnica

Figueirense

Igo Gabriel; Iury, Lucas Dias, Ligger e Leonan; Jhony Douglas, Rafinha Potiguar, João Lucas, Gabriel Santiago e Nicolas; Felipe Augusto. Técnico: Pintado

Náutico

Muriel; Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Kelvin, Bruno Mezenga e Vinícius.Técnico: Hélio dos Anjos

Local: Orlando Scarpelli (Florianópolis/SC)

Horário: 19h

Árbitro: Wallas Martins Lopes (MA). Assistentes: Elson Araujo da Silva e Edna Cristina Santos Ferreira (ambos do MA)

Transmissão: Nosso Futebol e DAZN

