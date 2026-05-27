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Futebol Figurinha da seleção de Marrocos no álbum da Copa só tem um atleta dos 26 convocados; entenda Youssef Belammari, camisa 17, é o único da imagem com a seleção perfilada que irá à Copa

Muito além da confirmação de Hakimi ou a ausência de Ziyech, a convocação da seleção de Marrocos trouxe um outro veredito para os fãs da copa: uma gafe no álbum de figurinhas.

Na fotografia utilizada para mostrar os jogadores da seleção perfilada, apenas um deles foi realmente convocado para o mundial de 2026, o lateral-esquerdo Youssef Belammari.

Colecionadores compartilharam nas redes sociais a descoberta do erro na figurinha. Nas postagens, eles mostram que a foto foi feita em uma partida do Campeonato das Nações Africanas, disputado apenas por atletas que jogam na liga nacional do país, uma regra do campeonato da Confederação Africana de Futebol (CAF).

"A figurinha da seleção marroquina posada no álbum só tem um jogador convocado para a Copa, Youssef Belammari, camisa 17. A foto utilizada na figurinha é de um jogo do CHAN, campeonato disputado apenas por jogadores das ligas locais dos países.”, diz um dos colecionadores, que postou o erro nas redes sociais.

A figurinha da seleção marroquina posada no album só tem um jogador convocado para a Copa, Youssef Belammari, camisa 17.



A foto utilizada na figurinha é se um jogo do CHAN, campeonato disputado apenas por jogadores das ligas locais dos países. pic.twitter.com/ueLjgdrg66 — Reinaldo Andrade Raimundsson (@rei_raimundsson) May 26, 2026

Outra '"falha" que usuários reportaram foi o aproveitamento menor em acertos de quais seriam os convocados da seleção africana.

Ao todo, a produtora do álbum acertou 72% dos jogadores de Marrocos, com cinco jogadores que aparecem nos pacotes de figurinhas, mas que não disputarão a Copa do Mundo de 2026. São eles: En-Nesyri, Saïss, Masina, Ben Seghir e El Yamiq.

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