Presente Filha caçula de Douglas Costa completa 1 ano e ganha bolsa da Louis Vuitton de R$ 15 mil Gabriella é fruto da união com a modelo Nathalia Felix, com quem é casado desde 2021

A pequena Gabriella, filha caçula de Douglas Costa com a modelo Nathalia Felix, ganhou um presente bem especial pelo seu primeiro aniversário.

Nas redes sociais, a mãe da menina publicou registros da comemoração em casa com a filha, com direito a decoração personalizada. Mas um detalhe chamou a atenção: a bebê posou com uma bolsa da Louis Vuitton, vendida por R$ 15,5 mil no site da marca de luxo.

Nas imagens, Nathalia aparece com Sydney, mas o jogador não está presente nas fotos. Desde agosto do ano passado, a família mora na Austrália já que Douglas Costa atua pelo Sydney FC.

Antes disso, ele foi contratado pelo Fluminense por um ano em 2024, mas ficou apenas seis meses na equipe carioca. Formado na base do Grêmio, ele também tem passagens pela Europa — no Bayern de Munique, Shakthar Donetsk e Juventus —, além de uma temporada no Los Angeles Galaxy, nos EUA.

Gabriella, que nasceu em Miami, está acostumada a ser rodeada de luxo desde a gestação da mãe. Nas redes sociais, Nathalia publicou um registro com um carrinho de bebê em frente a Dior, grife francesa de luxo, quando ela tinha menos de um mês de vida.

Essa, no entanto, não é a mesma situação de Antonella e Liam, os dois primeiros filhos de Douglas Costa de um relacionamento anterior. Em 2023, o jogador teve um pedido de prisão decretado pelo não pagamento de pensão alimentícia pela Justiça do Rio Grande do Sul.

Na época, ele morava nos EUA e por isso o mandado de prisão não pode ser expedido.

De acordo com reportagem do portal Leo Dias, a falta do pagamento se tratava de uma estratégia para tentar diminuir o valor de R$ 250 mil, decretado quando ele ganhava um salário de cerca de R$ 1,8 milhão no Grêmio.

