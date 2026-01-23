A- A+

FUTEBOL Filha de Dennis Rodman se torna a atleta mais bem paga do futebol feminino; veja valores Atacante Trinity Rodman fecha contrato de três anos com o Washington Spirit

A atacante Trinity Rodman, de 23 anos, segue em trajetória ascendente no futebol. Na última quinta-feira, a estrela assinou um novo contrato, de três anos, com o Washington Spirit-EUA e se tornou a atleta mais bem paga do futebol feminino.

Segundo a ESPN norte-americana, a atacante passará a receber mais de 2 milhão de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões) anuais entre salários e bônus contratuais, superando qualquer outra jogadora do mundo. A oferta, possibilitada por uma maior flexibilidade nas políticas salariais da liga, superou as de clubes europeus.

EXTRA, EXTRA! TRINITY RODMAN IS STAYING IN DC pic.twitter.com/WQrdnsTYKv — Washington Spirit (@WashSpirit) January 22, 2026

A título de comparação, a meia-atacante espanhola Aitana Bonmatí, atual dona da Bola de Ouro, recebe cerca de 1 milhão de euros (6,2 milhões) anuais do Barcelona.





As negociações entre Trinity e o clube, que disputa a NWSL, principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo, duraram meses. Ela está desde 2021 na equipe, pela qual soma 36 gols e 23 assistências em 119 jogos. Foi campeã nacional em sua primeira temporada.

Rodman é uma das grandes estrelas da atual geração do futebol norte-americano. Foi titular na conquista da medalha de ouro no futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e soma 44 jogos, 12 gols e 11 assistências pela seleção. Chegou até a marcar sobre o Brasil em vitória americana por 2 a 0, em amistoso no início do ano passado.

A atleta é filha do ex-astro da NBA Dennis Rodman, pentacampeão da NBA pelo Chicago Bulls, em time capitaneado por Michael Jordan. Trinity também forma um casal de esportistas com o tenista americano Ben Shelton, atual número 7 do mundo.

Veja também