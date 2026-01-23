Sex, 23 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsexta23/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Filha de Dennis Rodman se torna a atleta mais bem paga do futebol feminino; veja valores

Atacante Trinity Rodman fecha contrato de três anos com o Washington Spirit

Reportar Erro
Trinity Rodman (esquerda) em jogo com a Alemanha nos Jogos de Paris Trinity Rodman (esquerda) em jogo com a Alemanha nos Jogos de Paris  - Foto: Arnaud FINISTRE / AFP

A atacante Trinity Rodman, de 23 anos, segue em trajetória ascendente no futebol. Na última quinta-feira, a estrela assinou um novo contrato, de três anos, com o Washington Spirit-EUA e se tornou a atleta mais bem paga do futebol feminino.

Segundo a ESPN norte-americana, a atacante passará a receber mais de 2 milhão de dólares (cerca de R$ 10,5 milhões) anuais entre salários e bônus contratuais, superando qualquer outra jogadora do mundo. A oferta, possibilitada por uma maior flexibilidade nas políticas salariais da liga, superou as de clubes europeus.

A título de comparação, a meia-atacante espanhola Aitana Bonmatí, atual dona da Bola de Ouro, recebe cerca de 1 milhão de euros (6,2 milhões) anuais do Barcelona.

Leia também

• Polícia de Portugal detém jovem que ateou fogo à estátua de Cristiano Ronaldo

• Quem é Carrie Lawrence, ex-jogadora que se casou com Marta nos EUA

• Marta é indicada ao prêmio de gol mais bonito da temporada da Fifa



As negociações entre Trinity e o clube, que disputa a NWSL, principal liga de futebol feminino dos Estados Unidos e uma das maiores do mundo, duraram meses. Ela está desde 2021 na equipe, pela qual soma 36 gols e 23 assistências em 119 jogos. Foi campeã nacional em sua primeira temporada.

Rodman é uma das grandes estrelas da atual geração do futebol norte-americano. Foi titular na conquista da medalha de ouro no futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e soma 44 jogos, 12 gols e 11 assistências pela seleção. Chegou até a marcar sobre o Brasil em vitória americana por 2 a 0, em amistoso no início do ano passado.

A atleta é filha do ex-astro da NBA Dennis Rodman, pentacampeão da NBA pelo Chicago Bulls, em time capitaneado por Michael Jordan. Trinity também forma um casal de esportistas com o tenista americano Ben Shelton, atual número 7 do mundo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter