LUTO Filha de Pelé, Kely Nascimento se despede do pai: "Tudo que nós somos é graças a você" Na publicação, filhos e netos do Rei estão de mãos dadas

Kelly Nascimento, uma das filhas de Pelé, publicou uma foto se despedindo do pai, que faleceu na tarde desta quinta-feira (29), em São Paulo.

Na foto, todos os filhos e netos estão de mãos dadas ao Rei. "Tudo que nós somos é graças a você. Te amamos infinitamente. Descanse em paz", diz a legenda.

O perfil oficial de Pelé também fez uma publicação com o anúncio da morte.

"A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no esporte, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas: o amor.

A sua mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações.

Amor, amor e amor, para sempre", diz a mensagem.

O boletim médico divulgado com o anúncio do óbito diz que Pelé morreu vítima de uma falência múltipla de órgãos, uma decorrência da piora do câncer de cólon.

