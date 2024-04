Filho de 7 anos de jogadora argentina que morreu espancada pelo marido estava em casa durante crime

A- A+

O feminicídio contra a jogadora de futebol Florencia Guiñazú deixou a Argentina em choque. A atleta de 30 anos foi encontrada espancada e estrangulada dentro do quarto que compartilhava com o companheiro Ignacio Agustín Notto. Na hora do crime, um menino de 7 anos, um dos dois filhos de Florencia e Ignacio, estava em casa enquanto ocorriam as agressões e chegou a bater na porta do quarto principal, mas estava trancada por dentro e ninguém respondia.

O drama que se desenrolou no apartamento de Guaymallén foi o epílogo de uma história que já havia dado muitos sinais do que poderia acontecer. Em novembro do ano passado, um vizinho encontrou Florencia perto de sua casa, em estado de choque.

Segundo o portal de notícias local El Sol, ela foi agredida e trancada no banheiro do apartamento na rua Bombal entre Magallanes e Adolfo Calle. Houve uma denúncia por violência de gênero, na qual o Ministério Público tomou depoimento informativo de Notto. No entanto, o caso murchou por falta de provas, uma vez que a vítima não apresentou provas para incentivar a ação penal.

No entanto, as situações de violência não cessaram. "Era um casal com um relacionamento muito aberto. Mas as brigas eram constantes nos últimos tempos", disseram fontes da investigação citadas pelo El Sol.

No sábado, por volta das cinco da manhã, uma série de ruídos surdos e fortes pressagiavam o pior. No entanto, seria necessário esperar até a tarde para que a dimensão da tragédia ocorrida na rua Bombal 400 fosse revelada. Às 16 horas, um vizinho percebeu que em uma das janelas alguém havia colocado um cartaz dizendo "liguem para o 911, as crianças estão sozinhas".

O vizinho imediatamente ligou para o 911. A polícia chegou e encontrou no apartamento 10 o menor em casa; sua irmã, de cinco anos, havia ido dormir na casa de uma das avós. O menino disse que, como seus pais não abriam a porta nem atendiam, saiu para o pátio do complexo porque "estava com fome".

A cena do crime

No quarto estava Florencia Guiñazú caída no chão, em meio a manchas de sangue, já sem vida; à primeira vista, seu corpo apresentava múltiplos golpes. Dentro de um dos armários estava Ignacio Notto, pendurado por um cabo ao redor do pescoço.





Eles foram até o quarto do casal e, de fato, estava trancado por dentro. Eles não tiveram outra escolha senão arrombar a porta. Assim que entraram, se depararam com a cena de um crime.

Diante dessa cena macabra, a Unidade Fiscal de Homicídios e Violência Institucional foi notificada. O caso foi para a promotoria nº 17, sob o comando do promotor Gustavo Pirrello, que ordenou a ativação do protocolo para casos de feminicídio. Pouco depois, peritos do Corpo Médico Forense (CMF) chegaram à rua Bombal.

Também trabalharam no local pessoal do Serviço de Emergência Coordenado (SEC) e policiais da área de Investigação, que iniciaram as primeiras investigações e entraram em contato com os vizinhos, cujos depoimentos permitiram traçar um primeiro mapa sobre o relacionamento conflituoso e tomar conhecimento dos antecedentes que poderiam ajudar a entender como e por que o desfecho trágico ocorreu.

Quem era a jogadora?

Florencia morava em Las Cañas, mas era natural de La Consulta, uma cidade situada a pouco mais de 100 quilômetros ao sul de Mendoza. Ela estudou Higiene e Segurança Ocupacional no Instituto de Educação Superior Valle de Uco (IESVU) da província, mas compartilhava nas redes sua paixão por futebol e natureza.

Em sua conta no Instagram, Florencia tinha mais de 24 mil seguidores e mostrava seus trabalhos como tatuadora e modelo. Florencia era mãe de uma menina de 5 anos e um menino de 7 anos que testemunharam a violência

Reconhecimento e despedida nas redes

Enquanto as autoridades trabalhavam para determinar quem cuidaria de Milo e Ámbar, os filhos do casal, o mundo do futebol de Mendoza se despediu de Florencia Guiñazú, que, além de ser jogadora profissional de futebol - também tinha experiência no rugby -, era influenciadora nas redes sociais (com mais de 25.000 seguidores), tatuadora e técnica em Segurança e Higiene.

A instituição esportiva que Florencia representava postou no Instagram: "Lamentamos o falecimento de nossa jogadora... Enviamos nossas condolências a Ámbar e Milo, seus filhos, e à família, em nome de todo o clube".

Além disso, outro clube da província também prestou homenagem nas redes sociais: "O Club Gimnasia y Esgrima lamenta profundamente o falecimento de Florencia Guiñazú, jogadora do Argentino, vítima de feminicídio nas últimas horas. Acompanhamos com dor os familiares e entes queridos neste momento difícil. Que descanse em paz. #NiUnaMenos".

Do Coletivo Feminista Valle Uco acrescentaram: "Com imensa tristeza, repudiamos o feminicídio de Florencia Guiñazú. Mais uma vez, a violência machista e feminicida arranca brutalmente a vida de uma garota".

"Flor era natural de La Consulta, técnica em Higiene e Segurança do Trabalho, amava o esporte, treinava futebol, rugby e CrossFit. Uma mulher linda e modelo nas redes sociais, também era mãe de dois filhos, de 7 e 5 anos", acrescentaram em sua postagem.

O post continua: "O feminicida foi seu parceiro, identificado como Ignacio Agustín Notto; ele a matou a golpes e depois covardemente tirou a própria vida. Fontes indicaram que durante a manhã os vizinhos ouviram 'barulhos', então chamaram o 911".

"De acordo com algumas mídias, Florencia havia denunciado seu parceiro por violência de gênero, mas ele foi libertado em novembro do ano passado. Já sabemos que o Estado está totalmente ausente nos casos de feminicídio, não toma medidas de proteção e, ultimamente, nem mesmo investiga", conclui a postagem: "Linda Florencia, despedimo-nos de você com enorme tristeza! Abraçamos seus filhos e toda a sua família"

