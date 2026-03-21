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Filho de brasileiro, promessa do Benfica está no radar da CBF, afirma jornal português

Atacante Francisco Silva tem 12 gols em 14 partidas na temporada em competições sub-20, mas ficou de fora da última convocação da seleção de base

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Francisco Silva, promessa do Benfica e filho de brasileiro, estaria no radar da CBF Francisco Silva, promessa do Benfica e filho de brasileiro, estaria no radar da CBF  - Foto: Benfica / Divulgação

Torcedores do Benfica têm boas expectativas sobre o futuro do jovem atacante Francisco Silva, que vem brilhando nos campeonatos sub-20 do clube.

Filho de um ex-jogador brasileiro, Cílio Souza, o garoto de 18 anos já marcou 12 gols em 14 partidas nessa temporada. Mas, apesar de frequentar as seleções de base de Portugal desde o sub-17, ele ficou de fora da última lista da equipe sub-19, o que chamou a atenção da mídia portuguesa. Por lá, especulam que a CBF esteja de olho no jogador.

Nas últimas semanas, os principais jornais esportivos de Portugal, A Bola e Record, noticiaram que as confederações de Portugal e do Brasil estariam disputando Francisco Silva, que tem dupla nacionalidade.

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Por isso, o jornal A Bola criticou a ausência de Silva na última lista da seleção sub-19 portuguesa:

"A situação ganha especial relevância se tivermos em conta que Francisco Silva tem a Confederação Brasileira de Futebol à perna, uma vez que tem dupla nacionalidade e desperta o interesse dos canarinhos", diz trecho da reportagem.

Nessa temporada, Silva marcou 9 gols e 3 assistências em 9 jogos da UEFA Youth League, a Champions League sub-20 , e fez mais 3 gols por outras competições . Ele também disputou partidas pela equipe sub-23 do Benfica, mesmo com apenas 18 anos.

Silva é filho de Cílio Souza, ex jogador brasileiro que fez carreira em clubes menores de Portugal, como como Rio Ave, Beira-Mar e Amora. Por isso, o jovem atacante tem dupla-nacionalidade.

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