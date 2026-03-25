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FUTEBOL Filho de Cristiano Ronaldo treina no Real Madrid e dá primeiros passos rumo à base do clube Ronaldo Jr., de 15 anos, é observado pelo time onde o pai virou ídolo

O início de trajetória de Cristiano Ronaldo Jr. ganhou um novo capítulo nesta semana. Aos 15 anos, o atacante treinou com a equipe sub-16 do Real Madrid, movimento que pode antecipar sua entrada nas categorias de base do clube espanhol.

O jovem atualmente integra a academia do Al Nassr, na Arábia Saudita, onde vem sendo desenvolvido como atacante. A ida para Madri, ainda em caráter de observação, reforça um caminho já conhecido: Ronaldo Jr. repete os passos do pai ao circular por clubes de elite ainda na formação.

Filho de Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história do Real Madrid, com 450 gols em 438 jogos, o jovem carrega desde cedo o peso de um dos sobrenomes mais relevantes do futebol mundial. Ao mesmo tempo, tem sido exposto a centros de formação de alto nível desde as primeiras categorias.





Antes do Al Nassr, Ronaldo Jr. passou pelas bases de Manchester United e Juventus — todos clubes onde o pai construiu parte de sua carreira.

Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, o atacante optou por defender Seleção de Portugal nas categorias de base. Ele estreou pela equipe sub-15 e já acumula participações também no sub-17, sinalizando um desenvolvimento considerado consistente dentro do sistema de formação europeu.

O treinamento com o sub-16 do Real Madrid não representa ainda uma contratação, mas indica interesse direto do clube em monitorar de perto a evolução do jogador.

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