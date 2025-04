Filho de ex-astro da NBA está em coma induzido após grave acidente de carro nos EUA; veja vídeo

A- A+

Alijah Arenas, de 18 anos, filho do ex-jogador da NBA Gilbert Arenas, está em coma induzido após um grave acidente de carro ocorrido na madrugada desta quinta-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos. O jovem, considerado uma das maiores promessas do basquete norte-americano, dirigia um Tesla Cybertruck registrado em nome de seu pai quando perdeu o controle do veículo.

De acordo com o jornal português A Bola, ele colidiu com uma árvore e um hidrante, o que resultou em um incêndio no carro.



Alijah foi encontrado fora do veículo e levado às pressas para um hospital local, onde foi colocado em coma induzido devido à inalação de fumaça.

Exames iniciais indicam que ele não sofreu fraturas.



Alijah Arenas é um ala-armador de destaque na Chatsworth High School, na Califórnia, e recentemente se comprometeu a jogar pela Universidade do Sul da Califórnia (USC) na próxima temporada.

Ele é classificado como um recruta cinco estrelas e participou do McDonald's All-American Game deste ano, evento que reúne os melhores talentos do basquete colegial dos Estados Unidos.

Gilbert Arenas, pai de Alijah, teve uma carreira de destaque na NBA entre 2001 e 2012, atuando por equipes como Golden State Warriors, Washington Wizards, Orlando Magic e Memphis Grizzlies. Ele foi selecionado para o All-Star Game em três ocasiões e foi eleito o jogador que mais evoluiu na temporada 2002-2003. Ex-jogador da NBA Gilbert Arenas

