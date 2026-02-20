A- A+

Esportes Filho de ex-River Plate conquista ouro no esqui estilo livre halfpipe nos Jogos Olímpicos de Inverno Alex Ferreira já tinha uma prata e um bronze olímpicos em anos anteriores

O americano Alex Ferreira conquistou a medalha de ouro olímpica no esqui estilo livre halfpipe nesta sexta-feira (20) em Livigno, na Itália, nos Jogos de Inverno 2026. Ele é filho de uma maratonista americana e do argentino Marcelo Ferreira, jogador de futebol que surgiu nas categorias de base do River Plate e emigrou para os Estados Unidos no início da década de 1980.

Alex Ferreira, de 31 anos, Aspen, Colorado. Na carreira como atleta, já esteve no pódio de grandes competições, mas não no lugar mais alto. Ele conquistou a prata olímpica nesta mesma prova em 2018 e o bronze em 2022. Na prova desta sexta, ele bateu seu compatriota Hunter Hess, criticado por Donald Trump no início dos Jogos, que conseguiu apenas o décimo lugar.

– Durante toda a minha vida, meu pai me pressionou muito para ganhar uma medalha de ouro olímpica. E eu dizia a ele: 'Pai, relaxa, eu só vou dar o meu melhor'. Sei que isso o deixa incrivelmente feliz – disse ele.

No pódio, Alex Ferreira terminou à frente do estoniano Henry Sildaru, de 19 anos, levou a prata ao marcar 93 pontos. E o canadense Brendan Mackay ganhou o bronze com sua melhor marca, de 89 pontos. O novo campeão dominou a competição em sua última descida, executando várias manobras espetaculares e conquistando 93,75 pontos.

– Finalmente estou nos livros de história, pelo menos é o que eu acho. Eu continuaria sendo a mesma pessoa, com ou sem medalha, mas é uma sensação incrível tê-la no pescoço! – exclamou o vencedor.

Grande parte da atenção durante a final se concentrou em Hunter Hess, que no início dos Jogos se viu envolvido em uma tempestade midiática por aludir às tensões atuais nos Estados Unidos, um comentário que foi muito mal recebido pelo presidente Trump, que o chamou de "verdadeiro perdedor" nas redes sociais.

Foi um dia agitado para os esquiadores de halfpipe, que tiveram que competir nas rodadas classificatórias no início da manhã, antes desta final. Essa rodada classificatória estava originalmente marcada para quinta-feira, mas uma nevasca forçou seu adiamento.

Veja também