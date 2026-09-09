Filho de Kimi Raikkonen, ex-campeão da F1, reforça equipe de jovens pilotos da Red Bull

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A Red Bull aproveitou esta quarta-feira para anunciar uma novidade. A equipe de Fórmula 1 acertou a contratação de Robin Raikkonen, de 11 anos, filho de Kimi Raikkonen, campeão mundial em 2007, para integrar o seu programa de desenvolvimento de pilotos.









O garoto, conhecido pelo apelido de "Ace", já tem data para começar. Ele inicia oficialmente as atividades com a equipe a partir do ano que vem. Identificado como um dos talentos mais promissores de sua geração, o menino vem chamando a atenção pela sua perícia nos vários campeonatos de kart que disputou.



"Estamos todos muito felizes e animados coma escolha de Robin para dar continuidade à sua carreira no automobilismo como membro da equipe júnior da Red Bull. Laurent (Mekies, chefe da escuderia) e todos os outros da equipe nos apoiaram muito durante todas as nossas conversas", disse um orgulhoso Kimi Raikkonen.



Segundo o ex-piloto, a estratégia de carreira apresentada a seu filho foi aprovada pela família que sempre o estimulou a competir nas pistas. A partir de agora, é apostar na evolução de seu pupilo.



"Eles oferecem um programa convincente e abrangente para desenvolver e nutrir o progresso de Robin nos próximos anos e fornecer a ele toda a experiência necessária para desenvolver seu talento natural, que tem sido amplamente demonstrado em todas as suas atividades de pista", reforçou Raikkonen.

Kimi Raikkonen, ex-piloto. Foto: AFP





Nascido em 2015, Robin começou a correr ainda muito jovem, inspirado pelo pai. Após encerrar sua trajetória na F-1, Kimi Raikkonen continuou atuando no mundo do kart e despertou ainda mais o desejo do filho em seguir seus passos.



Laurent Mekies, chefe da equipe Red Bull, explicou a sua aposta e externou admiração pelo garoto de 11 anos. "Robin já demonstrou uma habilidade excepcional no kart. Sua velocidade e seu talento natural já o consagraram como um dos jovens pilotos mais promissores de usa faixa etária", afirmou o dirigente.





Welcome to the Red Bull family, Robin Räikkönen



One of the most promising young talents of his generation, the young Finn will become part of our driver development programme from 2027 #F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/HVauYrDskw — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) September 9, 2026

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