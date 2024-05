A- A+

Basquete Filho de Lebron James frustra sonho do pai: 'Nunca pensei em jogar com ele' Bronny James já pode ser escolhido por times da NBA no próximo Draft

O astro Lebron James já disse, mais de uma vez, que tem o sonho de jogar ao lado do seu filho mais velho, Bronny James, de 19 anos, antes da aposentadoria. Com 39 anos, o jogador dos Lakers se aproxima de uma despedida das quadras e pode ter esse desejo concretizado. No entanto, o prodígio não compartilha do mesmo sentimento do pai.

Ao ser questionado se já sonhou em jogar com Lebron, Bronny surpreendeu pela sinceridade ao pensar totalmente diferente de quem o criou.

"Não, nunca. Meu sonho sempre foi apenas fazer meu nome e chegar à NBA, que é o objetivo final de todos que estão aqui. Nunca pensei em jogar apenas com meu pai, mas é claro que ele já falou sobre isso algumas vezes. Mas, sim, não penso muito nisso", disse Bronny James, durante os eventos que antecedem o Draft.

Recentemente, Bronny, que é armador da University of Southern California, recebeu o aval médico para atuar na NBA após ter sofrido uma parada cardíaca há 10 meses. Ele está disponível na lista de 60 jogadores a serem escolhidos no Draft.

