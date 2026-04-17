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Luto Filho de Oscar Schmidt presta homenagem após morte: 'Um ídolo para o mundo, um pai para mim' Ex-atleta faleceu nesta sexta-feira (17), em São Paulo, aos 68 anos

Felipe Schmidt, filho de Oscar Schmidt, maior ídolo do basquete brasileiro, prestou homenagem após a morte do pai, confirmada nesta sexta-feira (17).

Veja homenagem do filho de Oscar:

"UM ÍDOLO PARA O MUNDO, UM PAI PARA MIM

Hoje o mundo perde um ídolo, e eu perco meu pai. Hoje não está sendo um dia fácil. Quando as pessoas diziam que a dor de perder um pai ou uma mãe é inexplicável, elas tinham razão. Um vazio se cria dentro de você, você fica sem chão, e parece que um pedaço de você foi arrancado.

Mas o tempo cura tudo, e essa dor vai ficar mais fácil de lidar. Ela nunca vai sair de mim, porém vai amenizar.

Queria pedir que respeitassem minha família neste momento duro e que nos deixem viver o nosso luto. Mas também que celebrem a vida que meu pai teve dentro e fora das quadras. Ele foi um herói e deixou um legado no basquete que poucos alcançaram.

E, como filho, eu só tenho a dizer: pai, vou sentir a sua falta. Vou honrar tudo o que você me ensinou a ser como homem e tentar ser ao menos 10% do ser humano que você foi. Você foi um exemplo de vida para mim, e eu nunca, nunca vou te esquecer.

Agora descansa em paz, pai. Dá um oi para a nossa Nona. Você está no hall da fama da vida."

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