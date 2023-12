A- A+

Brasil Olímpico Filho de Pelé agradece homenagem no Prêmio Brasil Olímpico: "a mais importante" A partir deste ano, o prêmio de Atleta do Ano passa a ser chamado de Troféu Rei Pelé

Rio de Janeiro - O Rei do Futebol recebeu uma grande homenagem no Prêmio Brasil Olímpico, que acontece nesta sexta-feira (15), na Cidade das Artes, Rio de Janeiro. A partir deste ano, o prêmio de Atleta do Ano passou a ser chamado de Troféu Rei Pelé. Seu filho, Edinho, esteve presente no evento e agradeceu a homenagem. "A mais importante".

"É um motivo de muito orgulho e gratidão. Estamos a alguns dias de completar um ano que o Rei nos deixou. Ao longo desse ano eu tenho participado de algumas homenagens importantes, mas nenhuma como essa que para mim é a mais incrível porque fala do esporte", iniciou Edinho no tapete vermelho antes da cerimônia.

"O Pelé, em sua essência, era um desportista. O atleta do século. Acho muito digna essa homenagem e justa", concluiu Edinho.

Pelé recebeu a homenagem olímpica apesar de nunca ter disputado os Jogos. O eterno Rei do Futebol faleceu no dia 29 de dezembro de 2022.

A Folha de Pernambuco foi convidada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) para cobrir o evento no Rio de Janeiro.

